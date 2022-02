CAUCHON, Jeannine



Au CHSLD Du Fargy, le 11 février 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Jeannine Cauchon, fille de feu M. Charles-Léon Cauchon et de feu dame Maria Lefrançois. Originaire de Château-Richer, elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, mercredi 23 février 2022, de 19 h à 21 h. en présence du corps, auL'inhumation aura lieu au mois de mai. Elle laisse dans le deuil ses enfants nés Rhéaume: Jean, Louise (Yves Racine), Guy, Céline (Richard Lavoie) et Yvan (Lyne Lafontaine) et de nombreux petits et arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs: Fernande, Cécile et Aline, ses belles-sœurs Anne-Marie et Francine, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son fils René, sa sœur Rolande et ses frères Léo, Raymond, Rosaire et Lucien. La famille remercie très sincèrement le personnel du CHSLD Du Fargy et tout particulièrement ceux oeuvrant au 4e étage. Nous leur sommes très reconnaissants pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués avec respect et gentillesse à l'égard de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une messe, un don à La Société Alzheimer de Québec (1040 Av. Belvédère #305, Québec QC G1S 3G3 Tél 418-527-4294) ou des fleurs.