RANCOURT, Georges-Arthur



À Québec, le 11 février 2022, est décédé à l'âge de 98 ans et 5 mois, M. Georges-Arthur Rancourt, époux de Mme Françoise Lemieux, fils de feu Gédéon Rancourt et de feu Exilia Lemay. Il était membre des Chevaliers de Colomb du Conseil Montcalm 5529.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Françoise Lemieux, ses fils: Douglas (Nelson) et Stevens (Isabelle); ses petits-enfants: Vincent et Edouard; la belle-famille Lemieux; ainsi que les nièces de la famille Racette; un petit-neveu Mario Allard (Nathalie) et Nancy (François); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal, QC H3G 1R4).