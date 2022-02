Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Perdre Mario

Environ 1200 suicides surviennent au Québec chaque année. Dans son poignant documentaire Perdre Mario, le réalisateur Carl Leblanc revient sur la disparition de l’un de ses plus grands amis, Mario, qui s’est enlevé la vie il y a sept ans. En se basant sur le journal intime de son ami, Leblanc retrace la descente aux enfers de cet homme pourtant très aimé et bien entouré. Il signe, par le fait même, film bouleversant et nécessaire.

► Où : au Cinéma Beaubien, à Montréal

— Maxime Demers

Yellowjackets

Vous avez raté l’excellente série Yellowjackets lors de sa diffusion initiale ? Pas de soucis ! Crave lui offre présentement une deuxième vie, cette fois-ci en français, à raison d’un épisode par semaine.

L’occasion parfaite, donc, de découvrir Sophie Nélisse sous un autre jour dans ce récit en 10 actes suivant le destin d’une équipe féminine de soccer perdue en forêt après l’écrasement de son avion. Mêlant des codes de l’horreur, du suspense et du drame de mœurs, Yellowjackets offre une virée délirante de laquelle on ne sort pas complètement indemne.

► Où : dimanche 20 h, sur Crave et sur demande via l’application

— Bruno Lapointe

Le retour de Zubin Mehta

Exclusivité numérique, l’Orchestre symphonique de Montréal met en ligne, jusqu’au 8 mars, un concert de retrouvailles avec Zubin Mehta. Le chef de 85 ans a dirigé l’ensemble de 1961 à 1967. Ce concert met en vedette la dramatique musique de Wagner avec l’Ouverture de l’opéra Rienzi de Wagner et la version pour orchestre du doublé Prélude et Liebestod qui ouvre et ferme l’opéra Tristan et Isolde. La Symphonie no 4 de Brahms complète ce programme enregistré le 5 février, sans public, à la Maison Symphonique. Trois moments forts avec le chef qui a dirigé l’OSM lors de sa première tournée européenne en 1962.

► Où : osm.ca

— Yves Leclerc

La fille d’elle-même

Envie d’une lecture dont les échos résonneront en vous longtemps ? Il faut vous procurer l’émouvant roman d’autofiction de Gabrielle Boulianne- Tremblay. Celle-ci nous fait plonger – d’une plume franche, habile et toute en sensibilité – dans l’épopée identitaire d’une petite fille que les gens voient d’abord comme un garçon et des épreuves auxquelles elle aura à faire face tout au long d’une vie menée par un seul et unique désir : pouvoir être elle-même. Premier livre d’autofiction francophone québécois écrit par une femme trans, cette œuvre sortie l’an dernier est aussi importante que renversante de beauté, à travers la douleur.

► Où : La fille d’elle-même de Gabrielle Boulianne-Tremblay. Éditions Marchand de feuilles, 334 pages

— Sarah-Émilie Nault