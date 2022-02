Au sommet de son art

Ses victoires dans les deux premiers sprints intermédiaires ont permis à Valérie Maltais d’égaler son meilleur résultat en carrière dans l’épreuve du départ groupé.

« Je suis contente de ma performance, a raconté Maltais au sujet de sa 6e place, qui égalait son meilleur résultat en carrière dans cette épreuve. Après avoir remporté le premier sprint, mon entraîneur m’a crié de continuer et j’ai gagné le deuxième. Par la suite, j’ai levé le pied et je me suis retrouvée au sein du peloton. »

Ses victoires dans les sprints intermédiaires lui ont permis d’amasser six points et, au final, elle est passée du 11e rang à la 6e place. En demi-finale, une patineuse peut obtenir son billet pour la finale en récoltant six points, peu importe son rang au moment de franchir la ligne d’arrivée.

Détermination

Au 14e tour, Valérie a pris les commandes de la course, mais elle a été rattrapée par un trio de patineuses avant que sa coéquipière Ivanie Blondin prenne les devants au 15e tour, pour être finalement coiffée au fil d’arrivée par la Néerlandaise Irene Schouten.

« Je me sentais bien et je préférais me retrouver à l’avant plutôt qu’attendre à la fin, a expliqué la médaillée d’or à la poursuite par équipe. Je suis vraiment fière d’avoir démontré autant de détermination pour me retrouver à l’avant. Je n’ai pas la confiance et je ne suis pas encore prête pour rivaliser avec les meilleures sprinteuses, mais je progresse. Je suis meilleure que l’an dernier. »

Un monde de différences

Malgré ce que plusieurs peuvent penser, Valérie Maltais estime que le départ groupé a peu de similitudes avec le patinage courte piste qu’elle a pratiqué pendant de nombreuses années et qui a culminé avec sa médaille d’argent au relais 3000 m, à Sotchi en 2014. « Je suis confortable dans le peloton en raison de mon expérience en courte piste, mais c’est la seule similitude avec le départ groupé, a-t-elle expliqué. Tout le reste est différent et les stratégies de course sont également différentes. »

Aucune stratégie

Coéquipières dans la poursuite par équipe, Maltais et Blondin n’avaient concocté aucune stratégie commune pour le départ groupé. « On a fait chacune notre course, a précisé la patineuse de La Baie. Ivanie a connu une grosse course et ça reflétait ses performances de la saison en Coupe du monde. Je suis contente qu’elle ait remporté une deuxième médaille. »

Légende du patinage de vitesse avec neuf médailles olympiques à son actif et 36 podiums en championnat du monde, l’Allemande Claudia Pechstein a terminé en 9e place, elle qui célébrera son 50e anniversaire de naissance mardi prochain. Il s’agissait de sa huitième participation aux Jeux d’hiver, égalant ainsi le record du sauteur japonais Noriaki Kasai, et elle est la seule patineuse de vitesse de l’histoire à avoir gagné une médaille dans cinq olympiades.