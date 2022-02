Série Pinty’s: Jean-Philippe Bergeron franchit une nouvelle étape

Photo courtoisie, Festidrag Développement Jean-Philippe Bergeron (centre) accompagné (de gauche à droite) par son agent et président de Festidrag Développement, Martin D’Anjou, de Marc Bergeron (père de Jean-Philippe et président de Prolon Racing), de Dave Jacombs (propriétaire de l’écurie Jacombs) et de Martin Perreault (copropriétaire de Prolon Racing).