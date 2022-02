GENDREAU, Mariette Roberge



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 février 2022, à l'âge de 90 ans et 10 mois, est décédée dame Mariette Gendreau, fondatrice de Buffet Maison, elle était l'épouse de feu M. Paul-Henri Gendreau. Elle demeurait à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairemercredi 23 février 2022de 14h à 16h et de 19h à 21h.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Fabiennne Marquis), Guy, Denis (Diane Deschênes), Marie-Claude (feu Stéphane Létourneau) ; ses petits-enfants : Marie-Eve (Stéphane Fortier). Nicolas (Aimy Blouin) et Frédérick, Stéphanie (Patrick Blouin), Emilie (Jonathan Girard-Gagnon), Laurence (Marc-Antoine Robichaud), Sandrine ; ses arrière-petits-enfants : Rosali et Zachari; son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Thérèse (feu Paul-Henri Chabot), feu Lucien, Jules-Aimé (Nicole Rouillard), feu Jean-Robert (Hélène Chabot), feu Georges (Yvette Boily), feu André (feu Marcelle Rouleau), feu Lise (feu Raymond Simard), feu Claude (Ginette Boily), feu Charles (Claire Jalbert), Denyse (Gérard-Albert Ferland), Solange (Edward Slattery), Jocelyne (feu Georges Angers), Micheline (Réal Blouin), ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Gendreau : feu Clorinthe (feu Antoine Bourgoin), feu Philippe (Madeleine Bélanger), Cécile (feu Robert Fontaine), feu Carmelle (feu Olivar Guèvrement), Claire (feu Marius Boily), Ghislaine (feu Fernand Boily, feu Paul Boies) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.