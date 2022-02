CH: un chandail pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs

En arborant un chandail différent pendant l’échauffement, le Canadien de Montréal fera sa part pour souligner le Mois de l'histoire des Noirs, lundi soir au Centre Bell, dans le cadre du match prévu contre les Maple Leafs de Toronto.

«Une belle opportunité de réitérer notre engagement à offrir à tous les joueurs et partisans un environnement inclusif, sécuritaire et accueillant, exempt de toute forme de racisme ou de discrimination», a formulé l’organisation, par voie de communiqué, par l’entremise de Geneviève Paquette, vice-présidente à l'engagement communautaire.

S’il y a encore place à l’amélioration dans la Ligue nationale de hockey pour combattre le racisme, comme dans l’ensemble de la société d'ailleurs, il faut applaudir l’initiative du CH, qui fait partie du programme «Le hockey est pour tout le monde» de la LNH.

Les frères Smith

Parmi les plus récents événements ayant marqué la présence de joueurs noirs dans la Ligue nationale, il est intéressant de constater que Gemel et Givani Smith sont justement devenus, plus tôt cette semaine, les premiers frères afro-américains à évoluer ensemble chez les Red Wings de Detroit. Seth et Caleb Jones font de même avec les Blackhawks de Chicago, cette saison.

Dans le cas des frères Smith, l’expérience n’aura pas duré très longtemps car le Lightning de Tampa Bay a réclamé Gemel au ballottage, samedi. Il faut préciser que ce même joueur, anciennement du Lightning, s’était aussi retrouvé à Detroit par le biais du ballottage, le mois dernier. En mai 2021, Gemel Smith était d’ailleurs avec Tampa quand il s’était joint aux Québécois Mathieu Joseph et Daniel Walcott afin de former un trio de joueurs noirs pour amorcer un match, à Sunrise, en Floride.

Couleurs panafricaines

À propos du fameux chandail noir qui sera porté par les joueurs du Canadien durant la période d'échauffement de lundi, il est orné des couleurs panafricaines, qui servent de symbole pour représenter les communautés de la diaspora africaine.

Les pièces seront autographiées et mises à l'encan au noirs.encanpro.ca. Le public a jusqu'au mercredi 23 février à 21 h pour miser sur ces articles de collection. Les fonds recueillis par l'entremise de cet encan seront versés à «Pour 3 Points», un organisme engagé à développer et augmenter l'impact positif des «coachs» sportifs sur les jeunes de milieux défavorisés.

