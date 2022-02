Cinquième place en bobsleigh féminin

La Canadienne Christine de Bruin et sa partenaire Kristen Bujnowski ont bien tenté de jouer les trouble-fête, terminant cinquièmes, samedi, à l’épreuve à deux de bobsleigh féminin.

De Bruin, déjà médaillée de bronze au monobob, tentait d’obtenir une seconde décoration aux Jeux olympiques de Pékin. Or, trois formations allemandes et une paire américaine ont mieux fait que le duo du Canada.

Avec un temps total de 4 min 06,37 s, de Bruin et Bujnowski ont terminé à 89 centièmes de seconde du podium et de la troisième place obtenue par Elana Meyers Taylor et Sylvia Hoffman, représentantes des États-Unis. Les Allemandes Laura Nolte et Deborah Levi ont dominé pour obtenir l’or (4:03,96), devant leurs compatriotes Mariama Jamanka et Alexandra Burghardt.

Accident en troisième manche

Parmi les autres Canadiennes, Cynthia Appiah et Dawn Richardson Wilson ont été victimes d’un spectaculaire accident durant la fin de la troisième de quatre manches, s’en sortissant indemnes malgré leur bobsleigh renversé. Elles ont finalement terminé au huitième rang.

Kaillie Humphries, ex-championne canadienne qui représente désormais les États-Unis, a déçu avec une septième position en compagnie de sa partenaire Kaysha Love.

En fin de soirée (heure du Québec), les compétitions de bobsleigh se termineront par les deux dernières manches de l’épreuve à quatre chez les hommes. L’équipe de Justin Kripps, provisoirement troisième, peut espérer grimper sur le podium.

