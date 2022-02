Concorde prise 2

Le groupe montréalais Le Couleur avait de belles ambitions pour son album Concorde, à l’automne 2020, avec des spectacles prévus aux États-Unis, au Mexique, au Chili et au Pérou. Puis, tout s’est arrêté en raison d’un nouveau confinement. Afin de donner une nouvelle vie à l’album, le groupe revient avec une version deluxe.

La chanteuse Laurence Giroux-Do l’admet sans ambages : la pandémie et ses nombreux confinements ont laissé des blessures profondes.

« Il y a vraiment eu des traumatismes, dit-elle. Je pense qu’être artiste, c’est avoir besoin de la validation de tes pairs et aussi le besoin d’être applaudi. C’est vraiment égocentrique comme manière de dire, mais on n’a rien eu pendant deux ans. »

Dans quelques jours, le 25 février, Le Couleur donnera son premier spectacle en plus d’un an et demi avec un concert à l’Astral dans le cadre de Montréal en Lumière. Même si cette soirée l’emballe, la musicienne admet aussi être bien stressée à l’idée de rejouer devant un public.

« Je pense qu’on voit l’espoir renaître, dit-elle à propos du déconfinement des salles. Je me sens comme Frodon Sacquet qui va retrouver le goût des fraises de la Comté. [rires] On se dit que ce ne sera pas annulé cette fois-ci. Parce que dans les deux dernières années, à chaque spectacle, on n’y croyait pas jusqu’à tant qu’on soit sur scène. Tout était annulé à la dernière minute. »

Manque d’inspiration

Après avoir sorti Concorde en septembre 2020, les membres de Le Couleur ont vu la pandémie gâcher royalement leurs aspirations. « Ç’a été super difficile, reconnaît Laurence Giroux-Do. Dépression, consommation... »

Deux ans plus tard, le groupe aurait pu revenir avec de nouvelles chansons. Mais l’inspiration n’y était pas, ces derniers mois, admet Laurence. « On n’était pas capable de créer. C’est là qu’on s’est dit qu’on allait plutôt faire une version deluxe de l’album en y mettant des remix. »

Ce Concorde 2.0 compte ainsi pas moins de 13 pistes supplémentaires, dont des remix de Super Plage et Napkey, deux chansons inédites et cinq pièces enregistrées live lors d’une captation à la Biosphère. La version filmée de ce spectacle de près de 25 minutes sera d’ailleurs rendue publique dans quelques jours. Les images, réalisées par Adrian Villagomez, y sont époustouflantes.

Météo défavorable

C’est Steeven Chouinard, l’un des membres du groupe, qui souhaitait aller jouer dans la Biosphère depuis quelques années. « Il disait qu’il voyait quelque chose de Suspiria, d’un peu sectaire, dit Laurence. Mais on n’avait jamais le temps, à cause des tournées. Là, [avec la pandémie], on s’est dit : let’s go ! On s’est entourés d’une équipe vraiment formidable. »

Le tournage s’est déroulé en septembre 2021 et la météo a passé près de contrecarrer les plans.

« Ç’a failli tourner à la catastrophe, dit Laurence en riant. On devait commencer à tourner à midi. Et à 18 h, on n’avait toujours pas commencé parce qu’il n’arrêtait pas de mouiller ! Finalement, on a réussi à faire les cinq chansons en quelques heures. C’était un risque qu’on prenait. Mais on est vraiment content du résultat. On se dit que ça pourrait même faire une belle publicité pour Montréal ! »

Après deux ans d’incertitude, les choses semblent enfin bouger pour Le Couleur. Après le concert à Montréal, le groupe mettra le cap sur le Royaume-Uni pour cinq dates, en mars, en plus d’un passage à Paris. « On a hâte de faire des shows avec des gens qui dansent collés ! »

Le Couleur sera en concert à l’Astral le 25 février. Le même jour paraîtra, sur les plateformes numériques, la version deluxe de l’album Concorde. ffm.bio/lecouleur.