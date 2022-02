Confession à mes lecteurs

Il n’y a rien de plus déstabilisant que la déception. Nombre d’entre vous, y compris moi-même, n’en peuvent plus du climat délétère qui règne au Québec. Vous souhaitez que les médias et en particulier les chroniqueurs manifestent une attitude plus positive, c’est-à-dire qu’on cesse de décourager le peuple.

Désolée, mais une lucidité me vient du fond de mon enfance. À l’époque, j’étais entourée d’adultes qu’enrageait leur condition sociale de « basse classe » et cette lucidité m’a habitée toute ma vie.

Je ne suis à vrai dire ni optimiste ni pessimiste. C’est pourquoi ma vie a été à ce jour passionnante, car elle a été marquée par des bonheurs à vif et des douleurs contrôlées.

Ma lecture de la réalité québécoise s’inscrit dans mon attachement viscéral au pays, mais je me suis sentie, surtout après mon premier long séjour en France, comme une exilée de l’intérieur.

Méfiance

Oui, contrairement à ce que pensent plusieurs, je suis en distance de la matière dont je traite. Je me méfie des exaltés, des idéologues de tous bords et avant tout je ne crois pas à la bonté et à la méchanceté naturelles.

Je crois que la vertu s’acquiert. Que la tolérance envers l’autre relève d’un effort constant. Je sais aussi qu’une forme d’envie et de jalousie est un des moteurs de la vie contre lesquels on doit se battre sans relâche.

Je constate que la lâcheté des uns est le pendant de leur faiblesse. Je suis aussi convaincue que les héros existent et qu’ils ne pavoisent pas, contrairement à ceux qui prétendent défendre « la veuve et l’orphelin », mais qui n’ont d’autre motivation que leur intérêt personnel. Il existe des « riches » généreux et bienveillants et des « pauvres » méchants et pervers.

L’agitation médiatique de nos prétendus sauveurs n’a rien d’enrichissant pour la démocratie. Il faut se méfier des sauveurs qui surgissent dans nos démocraties sous attaque. La prétendue « démocrature » n’est qu’un épouvantail, un mot qui contient la chose et son contraire. Nous sommes demeurés en démocratie depuis le début de la pandémie malgré des démagogues parfois incontrôlés, qui ont mis à nu l’hyperfonctionnarisation de nos institutions chambranlantes.

Malheur

C’est un malheur de se retrouver en élection en 2022 au Québec et de constater qu’au Canada un Parti conservateur sans chef ne peut rendre possible une alternance politique.

Les faux sauveurs en camions, à bicyclette ou en VUS sans instruction de même que des caméléons éduqués qui flirtent avec les extrêmes n’annoncent pas des lendemains qui chantent.

Il est rassurant cependant de découvrir de nouveaux politiciens courageux et modérés comme le maire de Québec. Une nouvelle génération fournira des élites, oui des élites, habitées par le goût de servir les citoyens avant tout. Des hommes et des femmes qui rêvent, non pas de faire la révolution, mais simplement de reprendre le flambeau des aînés qui étaient des guides précieux et modérés pour un peuple, ni petit ni grand, mais qui défendaient sa survie en français, c’est-à-dire sa dignité et sa mémoire séculaires.