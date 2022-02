GAGNON, Louis Marcel



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père Marcel Gagnon décédé le 10 février 2022 à l'hôpital Saint-François d'Assise, à l'âge de 95 ans. Il était l'époux de feu dame Dora Samuelsen et fils de feu dame Marie-Blanche Bergeron et feu monsieur Louis-Joseph Gagnon. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église à compter de 9 h 30 pour offrir vos condoléances. Il laisse dans le deuil sa compagne Yvette Goupil; ses enfants: Colète (Réal), Pierre (Francine), Michèle (Francine), Thérèse (Pierrot), Camille (Nelson), Claude (Josée Ann) et Van hung (Yu); ses petits-enfants: Pierre-Hugues, Mélanie (Martin), Annie (Éric), Marie-Ève, Virginie (Jean-François), Louis-Mathieu (Marie-Soleil), Daniel (Mélissa), Myriam (Mathew), Dominique, Charles, Alexis, Olivier, Alexis, Félix et Kenny; ses arrière-petits-enfants; son frère Guy (Monique); ses sœurs: Sr Colette, Jacqueline (feu Gérard), Suzanne (feu Jacques), Madeleine (Rosaire), Claudette (Gabriel) et feu Réjeanne (feu Paul-André) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'équipe du 5B de l'hôpital Saint-François d'Assise, particulièrement la docteure Jacinthe Lambert pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.