Décès du cinéaste Danic Champoux

Le cinéaste québécois Danic Champoux est décédé vendredi, ont fait savoir samedi ses proches par voie de communiqué.

«C’est le cœur meurtri que nous annonçons le décès de notre copain, notre frère, le réalisateur Danic Champoux [...] Son départ crée un grand vide chez tous ceux qui l'ont connu», peut-on lire dans le communiqué.

Connu pour son parcours dans le milieu culturel québécois, Danic Champoux a, entre autres, participé à «La Course destination monde» et a signé des films tels que «CHSLD, Mon Amour» en 2020, «La fille du cratère» en 2019, «Conte du Centre-Sud» en 2016, «Autoportrait sans moi» en 2014, «Mom et moi» en 2011 et «Mon père» en 2000.

Danic Champoux laisse ainsi dans le deuil son épouse et ses quatre enfants.