Dubé se trompe sur le passeport

L'ÉNONCÉ

Mardi, le ministre de la Santé a vanté l’héritage du passeport vaccinal, juste avant d’annoncer son retrait graduel. « [Il] a incité, selon nos calculs, près de 600 000 personnes qui, au 1er septembre, n’étaient pas vaccinées, et qui ont décidé par la suite de prendre le passeport vaccinal », a dit Christian Dubé.

LES FAITS

Il est mathématiquement impossible que le passeport vaccinal ait eu un tel effet depuis son entrée en vigueur le 1er septembre 2021. Entre cette date et mardi dernier, quelque 492 000 Québécois de plus de 12 ans ont reçu une première dose, selon les chiffres du ministère de la Santé. C’est bien moins que les 600 000 évoqués par le ministre Dubé. Qui plus est, rien ne prouve que ces 492 000 personnes aient été convaincues par le passeport vaccinal, ni même qu’elles aient obtenu leur deuxième dose, généralement nécessaire à l’obtention du fameux code QR. Invité à expliquer les chiffres de M. Dubé, le ministère de la Santé dit avoir calculé l’adhésion à une première dose à compter du 5 août, date à laquelle François Legault a confirmé son instauration. Depuis cette date, un peu moins de 715 000 Québécois de plus de 12 ans ont reçu une première dose, ce qui ne correspond pas davantage au chiffre avancé par le ministre. Le bureau de Christian Dubé n’a pas voulu commenter.

–Pascal Dugas Bourdon

Le chiffre de la semaine : 75 100

C’est le nombre d’emplois à temps plein de plus au Québec chez les 25-54 ans entre le quatrième trimestre de 2019 et le quatrième trimestre de 2021. Ça représente une augmentation d’environ 3 %.

En revanche, les emplois à temps partiel chutent légèrement sur la même période. On en dénombre environ 17 000 de moins qu’au dernier trimestre de 2019.

En tenant compte des emplois à temps plein et à temps partiel, le Québec compte un gain de 58 000 nouveaux emplois depuis le début de la pandémie. Au total, ce sont plus de 2,8 millions de personnes dans ce groupe d’âge qui sont sur le marché du travail dans la province.

Le taux de chômage s’est également amélioré chez les 25-54 ans, passant de 4,6 à 4 %.

—Nicolas Brasseur