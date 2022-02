Être zen ça s’apprend: utiliser l’hypnose pour réduire le stress

Auteur du best-seller Bien dormir ça s’apprend, phénomène sur YouTube avec ses méditations guidées écoutées plus d’un million de fois par mois, le psychologue français Benjamin Lubszynski propose encore plus d’astuces pour réduire le stress dans son nouveau livre, Être zen ça s’apprend. Véritable coffre à outils pour combattre cet ennemi juré qu’est le stress, ce livre est assorti d’un CD de 15 séances d’hypnose. Généreux, Benjamin Lubszynski ne lésine pas sur les explications, les conseils et les exercices pratiques.

Dans son nouveau livre, il propose un programme d’autothérapie de deux mois pour apprendre au cerveau à se reconditionner pour trouver le calme, grâce à l’hypnose, l’autohypnose, la méditation et plusieurs autres méthodes de relaxation très simples.

« Le stress crée tellement de problèmes... 80 % des problèmes courants qu’on voit en thérapie tournent autour du stress », commente-t-il en entrevue. En 2017, neuf Français sur dix confessaient être stressés. Avec la crise sanitaire, le problème s’est amplifié. « Le confinement et la pandémie ont augmenté énormément le stress, et avec ça toutes les pathologies qui sont reliées, donc les insomnies, les dépressions, les crises d’angoisse. »

Benjamin Lubszynski cherche des solutions durables pour aider les gens et l’hypnose en est une. « L’état hypnotique est le même que celui de la méditation. Simplement, il est plus profond et ne demande pas d’effort », explique-t-il. « L’avantage de l’autohypnose par rapport à la méditation, c’est que son emploi est beaucoup plus facile et la progression est très rapide. »

La répétition est une des clefs du succès. « Plus on fait de l’autohypnose, plus on apprend à lâcher prise, à se relaxer, à se détendre, à ne pas avoir mal aussi. »

Plus de créativité

Il aimerait que l’hypnose soit davantage connue. « Ça permet un peu plus de créativité. On peut vraiment s’amuser avec l’hypnose. »

Les thématiques qu’il aborde sur sa chaîne YouTube pour ses séances d’hypnose sont variées : les contes de fées, les mythes chinois, les promenades dans la nature, la littérature, la musique. Il a même adapté À la recherche du temps perdu de Marcel Proust et des classiques de Disney.

« Toute chose – même un film – peut être adaptée en hypnose. L’important, c’est de savoir comment l’utiliser, d’abord pour créer un état hypnotique, et ensuite transformer l’histoire pour qu’elle permette de faire une expérience qui induit le changement. »

L’état hypnotique

L’état hypnotique est ressenti quand on est sur le point de s’endormir, quand on écoute une histoire ou qu’on regarde un film. « La même chose se produit avec tout ce qui peut mettre dans un état contemplatif : la danse des flammes, la régularité des vagues, les jeux de lumière à la surface d’un lac. » Une de ses premières hypnoses a d’ailleurs été inspirée par le lac Louise, dans les Rocheuses canadiennes, se rappelle-t-il.

Qu’est-ce qui se passe, donc, quand on est en transe ? « Il y a de plus en plus d’études sur l’hypnose. On ne sait pas exactement comment ça marche, mais on sait de quelle manière créer cet état et de quelle manière travailler avec lui pour créer le changement », explique l’hypnothérapeute.

« On est dans un état différent, beaucoup plus calme, plus serein, contemplatif, beaucoup plus dans l’imagination. Ensuite, c’est un état dans lequel on peut solliciter des ressources qu’on a déjà à l’état de veille, mais plus facilement, par exemple, se relaxer et gérer sa douleur. »

Benjamin Lubszynski trouve que l’hypnose est une « méditation vitaminée ». « C’est pratique à faire chez soi. Tout le monde devrait avoir une séance d’hypnose pour gérer la douleur dans sa pharmacie. Je trouve ça super pour dormir, évidemment. »

♦ Benjamin Lubszynski est praticien en psychothérapies brèves, hypnothérapeute et coach à Paris.

♦ Sa chaîne YouTube connaît un succès retentissant avec plus d’un million de vues par mois. Il compte des milliers de fans québécois.

♦ Il anime le balado Inspirations pour Le Figaro.

♦ Il a également publié Bien dormir ça s’apprend, maintenant offert en format de poche aux Éditions du Rocher.

♦ Il travaille sur un projet de dessin animé pour aider les enfants à se détendre et être plus concentrés.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Nous allons pratiquer une technique simplissime, la respiration au carré.

Le principe, le voici :

- Vous inspirez pendant quatre secondes.

- Vous bloquez la respiration pendant quatre secondes.

- Vous expirerez pendant (combien de temps ? Vous l’avez deviné ?)... quatre secondes.

- Et vous bloquez à nouveau pendant quatre secondes.

- Et vous recommencez, recommencez... recommencez dix fois. »