MARTIN, Joan



Madame Joan Martin est décédée le 14 février 2022, à l'âge de 82 ans. Elle était la fille de feu Clément Martin et de feu Marguerite Néron. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Paul et Len, ses petits-enfants; Quinn, Spencer et Sabrina, son frère Paul et sa famille Elenita, Stéphanie et Emma.En mémoire de Joan, des dons à Cancer Pulmonaire Canada seraient appréciés.Pour renseignements: