La France quitte le Mali: ingratitude et bêtise

Le retrait de l’armée française du Mali était prévisible. Dans ce genre de guerre, la guérilla finit presque toujours par l’emporter contre les forces extérieures.

Le Mali est un cas un peu particulier parce qu’au départ, le gouvernement malien a appelé la France à la rescousse. Mais les nouveaux dirigeants maliens, arrivés au pouvoir à la suite d’un coup d’État militaire récent, se défient, à tort, des visées de la France dans la région. Ces militaires parient sur la Russie pour lutter contre le djihadisme et pour développer le Mali. Un choix dangereux, voire stupide. Le conflit malien illustre bien la nouvelle configuration internationale multipolaire qui se met en place.

1. Pourquoi les troupes françaises ne sont-elles plus les bienvenues ?

En 2013, les djihadistes avaient attaqué le Mali. Suivant leur habitude, ils avaient massacré hommes, femmes et enfants, brûlé des bibliothèques et imposé leurs lois religieuses moyenâgeuses. Les soldats français venus les combattre avaient été accueillis en libérateurs. Aujourd’hui, les exactions des djihadistes ont été oubliées. Oublié aussi que l’armée française a sauvé la capitale, Bamako, qui allait tomber aux mains des djihadistes. Et merveille de la propagande islamiste, beaucoup sont même à présent persuadés que l’armée française aide les djihadistes !

2. Pourquoi l’armée française n’est-elle pas parvenue à juguler la montée de l’islamisme ?

Malgré quelques succès, l’armée française n’est pas parvenue à stopper l’islamisme et le djihadisme en Afrique sahélienne. Comment l’aurait-elle pu ? L’islamisme est un problème d’idéologie politique. Les armes sont impuissantes devant l’idéologie. Le djihadisme n’en constitue qu’un sous-produit. Mais cette lutte idéologique, bien peu sont prêts à la mener, parce qu’elle attaquerait aussi des courants religieux puissants dans les démocraties.

3. Que reprochent les dirigeants maliens à la France ?

Le retrait de l’armée française a été accéléré par les bévues diplomatiques des dirigeants français à l’égard des putschistes maliens. Bien évidemment, ces militaires ne sont pas légitimes. Mais était-il nécessaire pour les autorités françaises de le clamer sur toutes les tribunes ? Les militaires maliens ont retourné ces dénonciations contre les dirigeants français, aussitôt accusés de néocolonialisme. Les dirigeants maliens ont aussi accusé la France de favoriser l’indépendance des Touaregs dans la vaste région à l’ouest du Mali. La France a ménagé ses relations avec les Touaregs parce qu’ils sont ceux qui connaissent le mieux la vie et le combat dans le désert.

4. Que veulent les dirigeants maliens ?

Les nouveaux dirigeants maliens ne sont pas prêts à organiser des élections et ils veulent encore moins quitter le pouvoir. C’est pourquoi ces dirigeants ont forgé une alliance avec une des plus puissantes dictatures de la planète : la Russie. En dépit des dénégations de Vladimir Poutine, la Russie est sur le terrain depuis quelques mois, probablement avec des militaires privés du groupe Wagner.

5. Qu’est-ce que ce retrait augure ?

La France, qui était fortement appuyée par les États-Unis, quitte ainsi un pays où la majorité de la population et des dirigeants ne veulent plus d’elle. Malheureusement pour les Maliens, l’armée malienne est extrêmement faible. Elle est aussi traversée par des courants islamistes. Il est douteux que les Russes parviennent à chasser les islamistes. Mais le veulent-ils vraiment ? Le chaos en Afrique subsaharienne ne manquerait pas d’amplifier le problème des réfugiés en Europe, en plus de désorganiser des marchés. Ce faisant, Poutine augmente sa capacité de nuisance à travers le monde, tout en continuant à discréditer les démocraties.