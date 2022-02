La nature et les mots qui guérissent

Rêvant de faire entendre des poètes réfléchissant à voix haute, l’écrivain, médecin et philosophe de renom Jean Désy a réalisé des entrevues en pleine nature avec des artistes provenant de divers horizons pour son nouveau livre, Nous sommes poésie. En pleine nature, il a écouté ce que David Goudreault, Geneviève Boudreau, Normand Génois et plusieurs autres avaient à partager sur l’importance de la poésie dans la vie.

Jean Désy, une grande voix de la littérature québécoise, discute avec une trentaine de poètes du rapport à la nature, des liens humains et des dimensions poétiques du monde. Il a recueilli leurs propos autour d’une bonne table, dans la forêt de la Vallée Bras-du-Nord ou sur une île au milieu du fleuve.

Ces confidences fort intéressantes sont entrecoupées des réflexions de l’auteur, médecin, écrivain, vétéran des soins de santé sur la Côte-Nord, en Minganie et dans le Nord-du-Québec. Il croit profondément au potentiel de la poésie et à la puissance de la nature pour soigner le monde.

« Le livre a été inspiré entre autres par deux tournages que j’avais faits avec Olivier Higgins et sa blonde dans la région de la Vallée Bras-du-Nord, avec une douzaine de poètes. J’ai été beaucoup dans le bois dans les derniers mois. Beaucoup, beaucoup. Ça a sauvé ma vie », dit-il, en entrevue.

Jean Désy trouve qu’il y a quelque chose de pathologique dans les sociétés contemporaines riches, qui maintiennent un refus des choses de la nature.

« Je pense que c’est entre autres la raison pour laquelle il y a tant de souffrance écologique et environnementale. La majorité des humains ont cessé de croire en cette espèce de coexistence normale et obligatoire avec les forces des arbres ou des rivières. »

« C’est comme si l’humain urbain était devenu un genre de dieu et que toute la nature lui était dévouée ou dédiée. En même temps, avec le web, il y a quelque chose d’artificiel et de dangereux. »

La poéticité

En interviewant 31 poètes, en écoutant leurs réflexions, il a remarqué qu’ils se sont tous exprimés de façon magnifique.

« J’ai l’impression que tout le monde a réussi à sortir une perle dans ce livre-là, à dire ce qu’est l’état poétique. Moi, ça m’a donné des frissons en relisant les textes, de voir à quel point il y avait une qualité originale. »

David Goudreault, par exemple, dit que pour lui, la poéticité, « c’est accepter un certain flottement, une certaine ambiguïté. C’est vivre l’instant pour vrai, sans se dire qu’on est en train de vivre l’instant, sans avoir besoin de dire : “Wow ! quel grand moment d’amitié nous sommes en train de construire, quelle belle intimité, quelle beauté j’admire à l’instant, etc.” ».

Le lien avec la nature

L’état poétique et son lien avec la nature sont fondamentaux, soutient Jean Désy. « Si on perd le contact avec la poéticité de la nature, si on n’accepte pas que la nature soit poétique, si on n’entre pas en état de nature avec poésie, les jeux sont faits. Une grande partie du problème contemporain, c’est le capitalisme outrancier qui se sert de la nature de façon éhontée. »

La nature n’est-elle pas le grand professeur ? « On ne devrait jamais oublier que c’est la nature qui doit nous apprendre, et non pas les humains. »

Il est de plus en plus inspiré par la nature, d’ailleurs. « J’aime croire de plus en plus, profondément, à cette parole livrée par une montagne, une falaise, une rivière. Puis les animaux... ayoye ! » s’exclame-t-il en racontant le bonheur qu’il a à observer des gros-becs errants dans les mangeoires installées sur son terrain. « Leur vie n’a probablement pas moins d’importance que la mienne. »

Jean Désy a terminé des études de médecine avant d’entreprendre un doctorat en littérature, suivi d’une maîtrise en philosophie.

Il vogue entre l’écriture et l’enseignement, entre la pratique de la médecine et la littérature.

Il a publié de nombreux ouvrages, dont L’esprit du Nord, L’accoucheur en cuissardes, Être et n’être pas et L’irrationalité nécessaire.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Entrer en poéticité, c’est accepter qu’une portion de l’essentiel du monde nous imprègne, nous transforme, nous transporte, nous ouvre les portes d’un univers auquel nous rêvions, peut-être, mais que nous n’avons pas encore vraiment touché, ou auquel nous n’avons que rêvé. On entre en poéticité comme on entre en contact avec son fils, sa fille, son frère ou sa sœur. On entre en poéticité comme on entre en contact avec un animal, une plante ou une pierre. Les voies poétiques ne sont hermétiques qu’en apparence. Il s’agit que tout être épris de liberté laisse voyager son imagination, comme ses aspirations les plus intimes, pour que la poéticité s’empare de son esprit. »