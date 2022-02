La vieillesse de ses 30 ans

Un casino vide. Un cabaret vide. Des boxeurs et quelques journalistes qui traînent dans le décor.

Les vétérans de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec qui font leur travail et qui, eux aussi, se demandent quand est-ce que des plus jeunes vont venir les relever.

Pesée en temps de pandémie qui s’étire au bon désir des technocrates.

Tout est illogique dans ce cabaret. Plus personne n’a peur de la COVID. Plusieurs ont pris leur déjeuner au resto le matin, d’autres arrêteront dans un Scores ou dans un Tim en sortant de la pesée.

Mais pour plaire à une logique illogique, pour nous parler, faut que Simon Kean se tienne à deux mètres de Mathieu Boulay, qui lui se tient illégalement à un mètre de moi. Voyage en Absurdiscan.

Pesée sans histoire. Comme le disait une manchette sur un site d’information, Arslanbek Makhmudov et son rival ont fait le poids !

Oui, bien sûr. À 260 lb chacun. Le plafond devait être à 400 lb.

GAILLARDS DANS LA QUARANTAINE

Mariusz Wach est plus grand et plus gros que Makhmudov. Même que le grand Russe devait regarder en l’air pour fixer les yeux du Polonais. Ç’a pas dû arriver souvent dans sa carrière.

Plus grand, plus fort et plus vieux. Quarante-deux ans et plusieurs gros combats, dont un pour le titre contre Wladimir Klitschko, contre qui il a tenu les 12 rounds.

Quand on regarde attentivement le combat contre Klitschko, on constate que Wach a une longue portée, qu’il a une bonne mâchoire et qu’il semble lent. À 42 ans, il ne sera certainement pas plus rapide et Makhmudov va en profiter.

L’autre combat de lourds va permettre à Kean de passer un examen sérieux. Shawndell Terell Winters a 41 ans. Il concède une trentaine de livres à Kean, mais c’est un boxeur endurant et habile qui a affronté Joseph Parker et quelques autres solides gaillards.

Mais chez les poids lourds, où la puissance est plus importante que la vitesse, l’âge ne semble pas être un facteur aussi impardonnable que chez les moyens ou mi-moyens. Des lourds dans la quarantaine qui sont devenus ou redevenus des champions du monde, on en a vu.

LA FATIGUE

Pourtant, la boxe est un sport de jeunes. Des vétérans comme Marc Ramsay et Antonin Décarie sont d’accord sur ce point. La trentaine est difficile pour un boxeur.

« Arrivé à 30 ans, tout devient plus difficile. Un boxeur se fatigue de l’entraînement, il s’épuise à faire le poids en se déshydratant, il a le goût d’une vie plus normale avec une petite famille », d’expliquer Ramsay.

Il vit cette situation avec David Lemieux, qui sera bientôt le père d’un enfant avec Jennifer Abel et qui attend la confirmation d’un combat contre David Benavidez. D’autres de ces champions, comme Eleider Alvarez, ont vécu difficilement ces trente et quelques ans.

« Moi, je dis à nos jeunes boxeurs que la grosse argent se gagne au sommet du sport. Si à 30 ans un gars est encore loin de cet objectif, il devrait commencer à penser à son après-carrière », reprend Décarie.

Lui-même a pris sa retraite à 32 ans pour se lancer en affaires avec Camille Estephan.

PAS DE DIFFÉRENCE POUR KEAN

La trentaine n’affecte pas Kean.

« J’ai besoin d’être actif. L’entraînement m’aide à ne pas m’ennuyer dans la vie. J’ai beaucoup appris depuis deux ans et j’ai encore du plaisir », de soutenir le « Grizzly ».

Faut dire que Simon Kean est un animal pas facile à apprivoiser.

« Si je n’ai pas l’impression d’apprendre et d’avancer dans la vie, je m’ennuie. Travailler dans la construction, ça me va si j’ai la conviction que j’apprends et que je progresse vers un objectif de lancer mon entreprise. Sinon, ça ne me dit pas grand-chose », de dire Kean.

D’autres, comme Artur Beterbiev, carburent aux défis. L’âme et le sourire d’Artur sont insondables. Mais on devine qu’à moins d’être le meilleur livre pour livre au monde, rien ne le satisfera.

En attendant, on se prépare pour Joe Smith.

Ayoye...

PUNCHING GRACE, TVA SPORTS 2 ET 1

Huit journalistes sont accrédités pour la soirée. Omicron oblige. Heureusement, les amateurs pourront suivre tous les combats à Punching Grace. Quant à la télé conventionnelle, L.P. Neveu, le big boss, explique que les trois premiers combats seront présentés à TVA Sports 2 et qu’on va s’en aller à TVA Sports pour la suite dès que le match des Sénateurs d’Ottawa aura pris fin. Beau samedi...

Bienvenue à Vincent Lecavalier

Je suis content de voir Vincent Lecavalier dans le giron du Canadien. C’est évident que cette organisation est maintenant entre les mains d’un country club. C’est la bande à Jeff Gorton qui a pris le contrôle.

Mais ce n’est pas nécessairement mauvais. Si les éléments de la bande sont bons, l’organisation et les fans vont en profiter.

Et puis Vincent est intelligent et gentil. C’est déjà ça de pris.

DANS LE CALEPIN

Message à Olga Petrovna : Je n’ai plus de calepin de notes du CH. Ma réserve est épuisée. Ces calepins sont les meilleurs au monde. Obligé d’écrire dans un vieux missel. SOS.