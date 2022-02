L’amour de la télé d’abord

La petite Marie-Soleil Michon ne se lassait pas du petit écran. L’activité, qui était loin de faire le bonheur de sa mère, a servi à allumer une flamme que la téléspectatrice mature a portée jusque devant la caméra pour mener une carrière d’animatrice.

Marie-Soleil, quelles émissions jeunesse vous ont marquée ?

Je suis de la première génération de téléspectateurs de Passe-Partout. Évidemment, ç’a été fondateur dans mon éducation. Je me rappelle qu’on regardait des épisodes même à l’école ! Aussi, il y a eu Les Satellipopettes, ce jeu-questionnaire de Télé-Métropole auquel j’ai eu la chance de participer en 1986 lorsque j’étais en troisième année ! J’ai encore mon trophée. Pour le plaisir et la folie qui s’en dégageaient : Pop Citrouille, Traboulidon, Au Jeu et Iniminimagimo. Finalement, Les Champignoles. J’adorais les chansons, j’aurais tellement aimé participer et rencontrer l’animatrice Chanterelle (Pierrette Boucher)...

Je tentais ma chance régulièrement pour m’inscrire à l’émission, mais je n’ai jamais été appelée !

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Je ne ratais jamais Le Club des 100 watts à Radio-Québec ; je me bidonnais devant les sketches du Prof Bof (Marc Labrèche, avec qui j’aurais la chance de travailler plus tard !). À cette époque, j’ai eu l’occasion de rencontrer Marc-André Coallier : il était une superstar ! Ça m’avait donné un gros « kick » !

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune ?

Beaucoup, au grand désespoir de ma mère ! Finalement, j’en aurai fait un métier, donc ce n’était pas du temps perdu ! Comme j’ai toujours été mature pour mon âge, je m’intéressais à toutes sortes d’émissions qui ne m’étaient pas destinées, comme Parler pour parler, Monsieur le ministre, La bonne aventure, Montréal en direct...

Quel univers vouliez-vous faire découvrir aux enfants ?

J’ai fait découvrir Fifi Brindacier à mes neveux quand ils étaient petits. On trouve quelques épisodes sur YouTube. Je trouvais ça important de leur montrer une fillette espiègle, baveuse, fonceuse et courageuse. Ils l’ont adorée !

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Je trouve formidable le trio de jeunes acteurs qui incarnent la nouvelle mouture de « Passe-Partout » ! Quel bon casting ; ils sont vraiment bons.

