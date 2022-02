L'équipe canadienne masculine de bob à quatre décroche une médaille de bronze

L’équipage du pilote Justin Kripps a remporté la médaille de bronze, samedi aux Jeux olympiques de Pékin, dans l’épreuve du bobsleigh à quatre.

En vertu d’un temps de 58,44 secondes à leur troisième descente, les Canadiens se sont installés au troisième rang avant le dernier essai. Durant cette quatrième tentative, ils ont devancé le troisième bob allemand par seulement 0,06 seconde, ce qui les assurait d’une médaille même si deux autres équipages allemands devaient encore prendre le départ.

Ni un ni l’autre n’a commis d’erreurs, reléguant Kripps au troisième rang, qui a tout de même empêcher la puissance allemande d’occuper les trois marches du podium.

Il s’agit de la 26e médaille canadienne à ces Jeux olympiques.

Un top 10 pour Spring

Le pilote du deuxième bob canadien, Chris Spring, a réussi sa mission de terminer au sein du top 10 pour la première fois de sa carrière aux Jeux olympiques dans l’épreuve du bob à quatre. Il avait terminé 13e à Sotchi et 16e à Pyeongchang.

Cette fois, Spring, qui compte entre autres sur la présence du Québécois et ancien joueur de football Samuel Giguère dans son équipage, a réussi des descentes de 59,10 et 59,46 secondes lors des troisième et quatrièmes essais. Cela lui a permis de conclure en neuvième place.

L’autre équipage canadien, piloté par Taylor Austin, a été éliminé après la troisième manche en raison de sa 23e place.

Cinquième place en bobsleigh féminin

La Canadienne Christine de Bruin et sa partenaire Kristen Bujnowski ont bien tenté de jouer les trouble-fête, terminant cinquièmes à l’épreuve à deux de bobsleigh féminin, en matinée.

De Bruin, déjà médaillée de bronze au monobob, tentait d’obtenir une seconde décoration aux Jeux olympiques de Pékin. Or, trois formations allemandes et une paire américaine ont mieux fait que le duo du Canada.

Avec un temps total de 4 min 06,37 s, de Bruin et Bujnowski ont terminé à 89 centièmes de seconde du podium et de la troisième place obtenue par Elana Meyers Taylor et Sylvia Hoffman, représentantes des États-Unis. Les Allemandes Laura Nolte et Deborah Levi ont dominé pour obtenir l’or (4:03,96), devant leurs compatriotes Mariama Jamanka et Alexandra Burghardt.

Accident en troisième manche

Parmi les autres Canadiennes, Cynthia Appiah et Dawn Richardson Wilson ont été victimes d’un spectaculaire accident durant la fin de la troisième de quatre manches, s’en sortissant indemnes malgré leur bobsleigh renversé. Elles ont finalement terminé au huitième rang.

Kaillie Humphries, ex-championne canadienne qui représente désormais les États-Unis, a déçu avec une septième position en compagnie de sa partenaire Kaysha Love.

En fin de soirée (heure du Québec), les compétitions de bobsleigh se termineront par les deux dernières manches de l’épreuve à quatre chez les hommes. L’équipe de Justin Kripps, provisoirement troisième, peut espérer grimper sur le podium.

