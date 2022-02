Lever toutes les mesures serait «irresponsable»

Même si « on est tous tannés », ce serait « irresponsable » d’abolir du jour au lendemain et définitivement l’ensemble des mesures sanitaires, affirme un intensiviste au front depuis le début de la pandémie.

« Quelqu’un qui promettrait ça maintenant serait un menteur, ce serait un danger public », réagit le Dr Mathieu Simon, en réponse à une demande formulée par de nombreux manifestants à Québec et Ottawa.

Même si la cinquième vague « est pas mal sur ses derniers milles », il reste qu’« on n’en a pas tout à fait fini » avec la pandémie, souligne le chef de l’unité des soins intensifs de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

Dans ce contexte, « la science, le bon sens et la prudence demandent un allègement plus progressif des mesures » et on ne peut exclure le recours à certains outils dans le futur, estime-t-il.

Compromis

« Le prix à payer d’une sortie non prudente, immédiate, intempestive, bien c’est un risque de retourner en arrière, et retourner en arrière, c’est pire que de progresser vers l’avant lentement », souligne-t-il.

Le déconfinement du Québec avec un retrait progressif de la plupart des restrictions d’ici la mi-mars est un compromis qui semble « approprié » selon le Dr Simon, dans la mesure où en pandémie, les mauvaises décisions se paient « en vies humaines ».

En Europe, le Danemark, qui est aux prises avec le sous-variant B.2 d’Omicron, connaît un pic de décès peu de temps après un déconfinement rapide.

« S’il fallait [que ce sous-variant] nous prenne alors que quelqu’un vient de promettre que toutes les mesures sanitaires c’est fini une fois pour toutes [...], bien, imaginez le cynisme et la désobéissance civile qui suivraient une telle annonce. Ce serait irresponsable de la part d’un gouvernement ».

Exaspération compréhensible

Le médecin insiste pour ne pas stigmatiser les manifestants. Ils expriment selon lui une lassitude « tout à fait compréhensible », qu’il dit lui-même éprouver.

D’un autre côté, il avoue être préoccupé par l’absence totale de distanciation et d’autres mesures de prévention dans leurs rangs. Le risque de contagion est moindre étant donné que les manifestants sont à l’extérieur, mais il est malgré tout significatif, surtout chez les non-vaccinés.

« Ces gens-là font tout le contraire de ce qui est la vraie voie pour la sortie de crise, et ça, ça me désole un peu », termine le médecin.