L’UE coordonne l’acheminement de l’aide humanitaire à l’Ukraine

L’Union européenne (UE) a annoncé samedi qu’elle coordonnait l’acheminement d’aide humanitaire à l’Ukraine, en contribuant à la livraison par avion de fournitures médicales et de matériels de protection demandés par Kiev.

Cette aide, fournie par des États membres, «vise à soutenir les efforts de préparation de l’Ukraine à tous les scénarios possibles», a indiqué la Commission européenne dans un communiqué.

L’aide comprend des masques médicaux jetables, des gants stériles, des générateurs électriques, des antibiotiques et des désinfectants fournis par la Slovénie, l’Irlande, la Roumanie et l’Autriche.

La France fournit des centaines de tentes, des tapis de sol, des couvertures et des sacs de couchage, ainsi que «3 000 gants» de protection dits CBRN («chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires») et «un poste médical avancé capable de traiter 500 blessés».

«Dès que l’Ukraine a demandé notre aide, nous avons travaillé 24 heures sur 24 pour aider les autorités», a déclaré Janez Lenarcic, le commissaire européen chargé de la Gestion des crises.

«Une aide immédiate en matière de protection civile est en route. La Slovénie, la Roumanie, la France, l’Irlande et l’Autriche ont déjà fait les premières offres et j’attends d’autres aides dans les prochains jours de la part d’autres États membres de l’UE», a-t-il ajouté.