Lumière sur Florence

Les villes historiques comptent, à mon avis, parmi les plus intéressantes pour la photo urbaine, car elles ne changent presque pas au fil des ans. D’autre part, les nouvelles constructions doivent se fondre dans un patrimoine architectural, riche de plusieurs centaines d’années. Qui plus est, on n’y retrouve que très rarement d’énormes gratte-ciel.

En début de soirée, je mets les pieds à Florence pour la première fois. Musée à ciel ouvert et berceau de la renaissance, la capitale de la Toscane possède un cachet exceptionnel. Manquer d’inspiration est quasi impossible ! Une brève recherche sur mon téléphone intelligent me permet de découvrir quelques lieux incontournables. Un coup d’œil vers le ciel et rapidement, je fais mon choix en fonction de la météo à venir. Ce soir, les nuages s’imposent et heureusement, des percées de soleil inondent par moment le paysage. Alors, je décide de miser sur un point de vue en hauteur pour y capter l’heure dorée. Avec l’aide de Google Maps, je réussis à repérer et me diriger au Forte di Belvedere. Je gravis rapidement les nombreuses marches, et j’arrive au sommet juste à temps pour les derniers rayons. Un horizon aux couleurs chaudes se révèle. Au loin de gauche à droite, le Ponte Vecchio, la tour Palazzo Vecchio et la cathédrale Santa Maria del Fiore complètent le panorama !

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : RF 24-70mm F/2.8L IS USM

Exposition : 1/100s à F/11

ISO : 160