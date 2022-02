Qu’on me comprenne, je ne dis pas merci aux manifestants qui ont paralysé une ville ou des voies d’exportation. Je dis merci aux camionneurs qui camionnent, ceux qui transportent les marchandises essentielles à nos vies.

Malheureusement, dans le langage public, nous venons de passer trois semaines à utiliser l’expression « les camionneurs » pour désigner des convois de manifestants bruyants qui ont causé de coûteux ennuis. S’il est vrai que ce mouvement de protestation a démarré avec des camionneurs, il est devenu complètement autre chose.

Parlons des camionneurs. Il y en a plus de 300 000 au Canada. Les quelques milliers qui ont tenu à faire entendre leurs voix dans des manifestations représentent moins de 5 % du total. Or, de ce nombre, la grande majorité a fait entendre sa voix dans une manifestation pacifique pour ensuite retourner à la vie normale.

Ceux qui se sont installés dans des blocages permanents représentent une toute petite fraction de ce 5 %. En somme, les manifestants que nous appelons spontanément « les camionneurs » représentent moins de 1 % de tous les camionneurs.

Ils travaillent !

Imaginez-vous donc que les autres travaillent ! Ils transportent des biens. Et ils font un travail exigeant dans des conditions que la pandémie a rendues encore plus difficiles. Je me souviens du témoignage d’un camionneur, au pire de l’une des vagues, qui peinait à trouver des endroits pour aller aux toilettes ou se procurer un café tellement tous les établissements étaient fermés.

Avec les chaînes d’approvisionnement fragilisées durant la pandémie, la société se trouvait bien dépendante des camionneurs.

Ceux-ci ont dû surmonter les complications et contourner les obstacles pour approvisionner les tablettes pour les consommateurs.

Ils ont aussi assuré le roulement de l’économie et la préservation des emplois.

Plusieurs camionneurs vivent beaucoup de frustration en entendant ce qui se dit autour des manifestations.

Les commentaires négatifs générés par le comportement d’une petite minorité font ombrage au travail des autres. Et surtout, conduisent l’opinion publique à critiquer en bloc les camionneurs plutôt que signifier leur appréciation pour la besogne accomplie.

De vrais problèmes

Ils vivent aussi de la frustration en constatant que la grande cause des camionneurs serait devenue le refus du vaccin. Or, l’immense majorité des camionneurs vaccinés n’en ont rien à cirer de cette complainte. Ce qui ne veut pas dire qu’ils n’auraient pas des causes plus importantes à faire valoir.

Les camionneurs vivent des problèmes. Au Québec, les haltes routières sont minables. Le coût des assurances a explosé. Même chose pour celui du carburant. Pour plusieurs camionneurs indépendants, ce sont des irritants majeurs. Plusieurs soulèvent les enjeux de conciliation famille-travail, d’autres sont aux prises avec des problèmes de santé liés au métier.

En somme, un bon 95 % des camionneurs vivent le pire des deux mondes. Tu subis l’impatience publique parce que ton métier est associé à un grand dérangement. Mais tes véritables problèmes ne sont même pas mis sur la table.

Aux camionneurs qui sont au travail, disons merci.