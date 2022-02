Météo: vers le retour aux normales saisonnières et des bourrasques

Après deux journées marquées par la tempête et les précipitations, celle de samedi sera signe du redoux et des normales saisonnières en matinée pour plusieurs villes de la province.

Pour une première fois depuis plusieurs jours, le mercure devrait renouer avec les normales saisonnières à Montréal, Trois-Rivières, Québec et Sherbrooke. Dans la métropole, la température se rapprochera même du point de congélation, avec un maximum de -1°C.

Toutefois, même avec des températures plus douces, la journée ne sera pas calme partout au Québec pour autant. À Gatineau, dans la grande région de Montréal, le Centre-du-Québec et l’Estrie, le vent viendra jouer les trouble-fêtes. Environnement Canada a émis un avertissement de bourrasques de neige pour la première et une veille pour les trois autres.

Selon l’agence fédérale, c’est tôt en matinée que Gatineau devrait subir ce phénomène en raison d’un Clipper de l’Alberta, un système dépressionnaire récurrent lors de cette période de l’année. «On prévoit de brefs épisodes de neige intense. La visibilité deviendra rapidement réduite sous la forte neige et dans la poudrerie», peut-on lire dans la publication. Des rafales soufflant jusqu’à 70 km/h et une accumulation rapide de neige pouvant atteindre 5 cm seront au rendez-vous.

En après-midi, ce sera Montréal, l’Estrie et le Centre-du-Québec de subir les contrecoups de ce système s’il continue la même trajectoire. «Les déplacements pourraient être dangereux en raison d’un changement soudain des conditions météorologiques», peut-on lire dans la veille d’Environnement Canada.

