Nouveau défi

La Fondation Québec Philanthrope m’annonce la nomination d’André Roy (photo) au poste de président-directeur général de la Fondation. Gestionnaire aguerri reconnu pour son leadership mobilisateur et sa vaste expérience dans différentes sphères d’activités, il aura le mandat de gérer de façon optimale l’ensemble des activités de la Fondation, le développement des affaires philanthropiques, de sa notoriété et de son rayonnement. Entré officiellement en fonction le 16 février dernier, André Roy occupait jusqu’à tout récemment le poste de vice-président exécutif et de directeur général au Groupe le Massif. Il a aussi occupé le rôle de directeur général de Destination Québec cité, autrefois l’Office du tourisme de Québec. Bon succès André.

Un don historique

La Fondation Saint-Jean-Eudes a reçu récemment un don de 100 000 $ de Michel M. Couture, ancien de la promotion 1977, don qui permettra à la Fondation de poursuivre sa mission auprès des familles et des élèves de Saint-Jean-Eudes. Ce don servira entre autres à la création d’un fonds de 80 000 $ pour les bourses Étincelle Michel M. Couture, alors que 20 000 $ seront consacrés à réaliser des projets mobilisateurs dont tous les élèves pourront bénéficier. Les bourses créées grâce au Fonds Étincelle Michel M. Couture seront remises annuellement à des élèves ambitieux, persévérants dans leurs études et qui participent à la vie parascolaire culturelle ou sportive de Saint-Jean-Eudes. Le Fonds viendra en aide aux familles de ces élèves méritants ayant des besoins d’aide financière.

Le seul et unique a 80 ans

Gaétan Nadeau (photo), fier membre du club de golf de Beauce, à Sainte-Marie, et non moins fier résident du Complexe d’habitation Hawaiian Gardens, à Lauderdale Lakes, en Floride, où il passe ses hivers depuis plusieurs années, a célébré ses 80 ans mercredi dernier, le 16 février. Il a profité de sa journée pour jouer au golf avec quelques amis (photo) et a eu droit à toute une soirée pour fêter ses 80 ans. Organisateur hors pair, entre autres avec le Groupe Canam golf en Floride (il s’occupe des réservations et forme les quatuors pour des rondes de golf trois fois par semaine), Gaétan a rapidement réalisé que d’autres que lui étaient aussi capables de lui organiser une journée de célébrations.

En souvenir

Le 19 février 1998. La multinationale Alcan annonce la construction à Alma, au Lac-Saint-Jean, de ce qui sera sa plus grosse aluminerie, au coût de 2,2 milliards de dollars. Elle prendra la suite de l’usine Isle-Maligne, cinq fois plus petite.

Anniversaires

Jean-Carl Boucher (photo) acteur québécois (Ricardo dans 1981, 1987 et 1991 de Ricardo Trogi), 28 ans...Benicio del Toro, acteur portoricain naturalisé espagnol, 55 ans...Seal, chanteur et compositeur britannique, 59 ans...Andrew, Prince d'Angleterre, 2e fils d'Elisabeth II, et du Prince Philip, 62 ans. Jeff Daniels, acteur américain, 67 ans...Alain Manoukian, couturier français d'origine arménienne, 76 ans...Smokey Robinson, chanteur et auteur-compositeur américain, 82 ans...Joe Crozier, défenseur qui a joué 8 saisons avec les As de Québec et les a dirigé en 1957-58, 93 ans.

Disparus

Le 19 février 2021 : Joe Hardy (photo), 75 ans, ancien hockeyeur (Golden Seals Californie) entraîneur (Beauce, Shawinigan et Beauport) et homme de radio québécois (CKCV, CJRP et CHRC)... 2020 : Pete Baband, 94 ans, qui fut le premier joueur à marquer un but en prolongation lors d'un septième match en finale de la Coupe Stanley... 2019 : Nicole Martin, 69 ans, chanteuse, productrice et animatrice québécois... 2019 : Karl Lagerfeld, 85 ans, styliste allemand, directeur artistique de la maison Chanel... 2019 : Don Newcombe, 92 ans, puissant lanceur droitier des Dodgers de Brooklyn et l'un des premiers Noirs à évoluer dans le baseball majeur... 2012 : Jean-Marc Roy, 65 ans, maire de St-Alexandre-des-Lacs (Matapédia)... 2009 : Kelly Groucutt, 63 ans, bassiste du groupe ELO... 2001 : Charles Trenet, 87 ans, auteur-compositeur-interprète... 1997 : Deng Xiaoping, 92 ans, l'héritier de Mao Tsé-Toung... 1996 : Charlie O. Finley, 77 ans, propriétaire de baseball... 1978 : Ovila Légaré, 76 ans, comédien et chanteur de folklore.