Plus de 2 M$ par jour pour contrôler les manifestants à Ottawa

La facture des contribuables pour payer l’immense opération pour mettre fin à la manifestation à Ottawa continue de s’allonger.

• À lire aussi: La pression augmente sur les manifestants à Ottawa

• À lire aussi: «Convoi de la liberté»: Les policiers ont distribué plus de 3600 constats d’infractions

«Il y a beaucoup de gens qui écoutent les nouvelles pour voir ce qu’il se passe et des gens disent que c’est comme suivre un téléroman. J’espère qu’ils le suivent de près parce que c’est un téléroman qui leur coûte très cher», mentionne l'inspecteur à la retraite au SPVM, André Durocher.

Le chef par intérim de la police d’Ottawa a mentionné que c’était une opération qui coûtait deux millions de dollars par jour, mais selon cet expert, la facture est plus élevée.

«J’ai fait une simple règle de trois, et si l'on fait venir 1800 policiers en tenant pour acquis que la majorité d’entre eux sont en heures supplémentaires, on peut faire une moyenne de 100 dollars de l’heure. 1800 policiers à 100 dollars de l’heure multipliés par 12h parce que lorsqu’on fait des opérations de la sorte, c’est des rotations aux douze heures. On arrive à 2 160 000$ par jour et ça, c’est sans compter les employés municipaux, les pompiers, les paramédicaux et les équipements nécessaires», dit M. Durocher.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.

À voir aussi