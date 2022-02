Trophées des lecteurs

Juste avant les Fêtes, je vous ai invités à m’envoyer vos plus beaux clichés. Vous avez été nombreux à répondre à l’appel.

Voici donc d’autres photos de passionnés, comme vous, qui ont immortalisé leur trophée. N’hésitez pas à me faire parvenir vos photographies par courriel à patrick.campeau@quebecormedia.com. Chacune d’elles doit évidemment être de bon goût et de bonne résolution. Accompagnez le tout d’une brève description indiquant votre nom, la région où vous résidez, des détails sur le poisson ou le gibier, le site où il fut capturé, la date, la technique utilisée et quelques anecdotes savoureuses.

1. L’alose savoureuse est une espèce super combative qui nous visite chaque année. Un grand connaisseur sur la capture de ces migrateurs est Serge Pitre. Il faut croire que son fils Guillaume assure sa relève. On le voit ici avec un spécimen de 4 lb qui s’est laissé tenter à la dérive avec un jig alose rouge et jaune avec queue jaune, au pied du barrage Pie-IX.

2. L’été dernier, Florence Lefebvre pêchait sur le bout d’un quai à Lavaltrie. Soudainement, la canne s’est arquée à tout rompre et un combat endiablé s’en est suivi. Grand-papa Réjean était derrière sa petite fille tout au long de l’affrontement pour lui prodiguer de judicieux conseils. Imaginez son sourire lorsqu’elle a hissé cette grosse carpe de 28 1⁄2 livres hors de l’eau. Papi était très fier.

3. Déjouer la vigilance d’une ouananiche mâle de 10 livres, au lac Champlain, est un exploit notable comme partout ailleurs. Ce qui a rehaussé davantage le niveau de fierté de l’heureux pêcheur Denis Henri, c’est que ce beau poisson s’est laissé tenter à 40 pieds de profondeur par un streamer qu’il avait lui-même confectionné pour cette sortie de pêche.

4. Gaétan David m’indiquait que son fils Ely a travaillé comme un forcené en octobre dernier pour venir à bout de cet immense esturgeon de 60 pouces qui se débattait comme un diable dans l’eau bénite. Le jeune homme de 15 ans a même soutiré d’autres beaux spécimens du fleuve Saint-Laurent, dont le plus petit mesurait 53 pouces.

5. Lors d’une récente expédition au Lac Polaris, à la Baie-James, Amélie Groleau a attrapé cette truite mouchetée monstre de 6 lb à son troisième lancer. Elle était vraiment aux anges et se voyait déjà en déjouer plusieurs autres. Ce fut malheureusement le seul et unique omble qu’elle a intercepté durant ce voyage de pêche. Tant qu’à prendre un seul poisson, aussi bien en prendre un gros.

6. L’an dernier, Stramond, dans le parc de la Gatineau, Frank Archambault, Simon Charrette ainsi que Robert Charrette et Dan Archambault (qu’on voit sur la photo) ont aperçu ce gros buck sans pouvoir le capturer. Cette année, Dan (le nemrod avec la barbe) n’a pas manqué son coup avec les trucs et astuces de son parrain. Il s’agissait de son premier. Wow ! 50 1⁄2 pouces.

7. Le 6 novembre 2021 est une date qui restera gravée dans l’imaginaire de Samuel Lefebvre, 13 ans, de Deux-Montagnes. Lors de sa toute première journée de chasse à la carabine, il était supervisé par son grand-père. Ses parents lui avaient aussi donné de bons conseils. Après avoir laissé passer un jeune mâle d’un an et demi et une femelle, ce splendide 9 pointes est apparu.

8. François Blais, de Contrecoeur, a tenté sa chance cette année dans le coin de Brome. Le mardi soir suivant l’ouverture avec arme à feu, alors que la période du rut était à son apogée, il a vu ce gros prétendant coiffé d’un panache de 8 pointes avec le cou gonflé à bloc. Étant mal positionné, à 150 verges dans le bois sale, il a émis deux calls pour le faire sortir entre deux arbres.

9. La région de Campbell’s Bay dans le Pontiac est un des meilleurs territoires de chasse au Québec selon André Beaulne, de Gatineau. En émettant des vocalises de mâle sous forme de glouglou avec son appeau, il a réussi à déstabiliser ce gros dindon et à le faire approcher suffisamment près. Au même endroit, quelques semaines plus tard, il a capturé un ours de 310 livres.

10. Lorsque ce batailleur mesurant 78 cm a mordu au leurre d’Océane Noiseux Séguin, 11 ans, elle a crié à son grand-père : « Prends ma canne, prends ma canne. J’veux pas le perdre ». Ce dernier lui a répondu : « Tu l’as pris, c’est à toi de le sortir maintenant ». Elle avoue volontairement avoir été énervée, stressée et paniquée, mais surtout très fière du dénouement du combat.