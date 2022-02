Une jeune entreprise d’ici atteint une valeur de près de 2 milliards $

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Paper recueille 343 millions $

Photo tirée de LinkedIn

Fondée en 2014 par les Montréalais Phil Cutler et Roberto Cipriani, la jeune entreprise Paper vient d’atteindre une valeur de 1,5 milliard de dollars US (1,9 milliard $ CA) au terme d’un nouveau financement de 270 millions $ US (343 millions $ CA) mené par le conglomérat japonais SoftBank et la firme américaine Sapphire. L’entreprise offre une plateforme qui permet à deux millions d’élèves américains d’avoir un tuteur en ligne. La pandémie de la COVID -19 a fortement contribué à accroître la demande pour les services de Paper : ses revenus sont passés de 2 millions $ au début de 2020 à 50 millions $ aujourd’hui. Pour l’instant, l’entreprise n’est pas présente au Canada.

Des dirigeants de Saputo encaissent

Capture d'écran

Le chef de la direction des affaires de Saputo, Terry Brockman, a empoché un gain de plus de 820 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions, cette semaine. Le chef des finances, Maxime Therrien, a touché plus de 235 000 $ de la même façon, tandis que Gaétane Wagner, cheffe des ressources humaines, a encaissé près de 180 000 $. De son côté, le chef de l’exploitation pour l’Amérique du Nord, le Floridien Carl Colizza, a acheté pour plus de 250 000 $ d’actions du fabricant de produits laitiers. Le titre de Saputo a gagné plus de 10 % en Bourse au cours du dernier mois.

Québec investit dans les cannabinoïdes

Capture d'écran

Tetra Bio-Pharma vient d’obtenir un prêt participatif de 4,5 millions de dollars du ministère de l’Économie et de l’Innovation de Pierre Fitzgibbon. Pour confirmer la transaction, l’entreprise devra déménager au Québec son siège social, qui est actuellement situé en banlieue d’Ottawa. Tetra Bio-Pharma se spécialise dans le développement de médicaments dérivés de cannabinoïdes pour traiter le syndrome de détresse respiratoire aiguë (causé notamment par la COVID-19) et la septicémie. « Tetra a fait l’objet de plusieurs vérifications diligentes de la part du [gouvernement], ce qui vient valider notre approche scientifique, financière et commerciale », s’est félicité Steeve Néron, chef de la direction commerciale de l’entreprise.

Le PDG de Bell exerce des options

Photo Agence QMI, Marc DesRosiers

Mirko Bibic, le grand patron de BCE, la société mère de Bell Canada, a réalisé un profit de plus de 588 000 $ en exerçant des options du géant des télécommunications, la semaine dernière. Le titre de BCE s’est apprécié de près de 20 % au cours des 52 dernières semaines.

Encore un joli gain pour Alain Bédard

Photo courtoisie

Le PDG de TFI International, Alain Bédard, a encaissé près de 2,8 millions de dollars en exerçant des options de l’entreprise québécoise de camionnage, lundi. Le dirigeant a réalisé de nombreuses transactions du genre au cours des derniers mois. Le cours boursier de TFI a été multiplié par presque cinq fois depuis le creux atteint en mars 2020.