Une loi d'un Trudeau qui ravive un traumatisme

Une loi d’urgence invoquée par un Trudeau, lors d’une crise : il n’en fallait pas plus pour raviver les douloureux souvenirs de « témoins victimes » de la Loi sur les mesures de guerre de Trudeau père, en 1970.

« C’est comme ressortir les fantômes », confie le poète Gaétan Dostie.

Il raconte s’être revu, le 16 octobre 1970, dans son lit, au pied duquel se tenaient des « militaires armés de mitraillettes ».

Ces derniers venaient d’« enlever les couvertures de sur » lui. Ils le gardèrent là près de 5 heures avant de l’embarquer dans un panier à salade.

Encore une exception

Photo d’archives, Jacques Bourdon

L’auteure Jocelyne Robert, elle, était enceinte de 7 mois quand les policiers l’ont arrêtée. Elle subira un examen gynécologique « sur un grabat de prison ». Tout ce qu’elle avait fait de mal ? « Jacques, Paul Rose, Francis Simard, c’étaient mes amis d’adolescence, c’est tout. »

Jocelyne Robert

Arrêtée en 1970

En voyant à la télévision l’arrestation des leaders de l’occupation d’Ottawa en 2022, Jocelyne Robert s’est exclamée : « Oh ! ça se fait tout doucement ! S’il avait fallu en 1970 que nos arrestations soient télévisées, avec la brutalité qu’on a subie, il y aurait eu un soulèvement populaire ! »

Dostie comme Robert disent n’avoir aucune proximité idéologique avec les manifestants d’Ottawa.

Ce qui les trouble, c’est le recours à une loi d’exception.

Le dérapage de 1970

Photo d’archives, Jacques Bourdon

En 2020, Dostie a tenté, en Cour supérieure, de faire déclarer « illégal » le geste du gouvernement Trudeau d’octobre 1970.

En vain. Le magistrat, Sylvain Lussier, a jugé que « ce débat est depuis longtemps déjà dans l’arène historique et politique. Les tribunaux ne devraient plus y être interpellés. » (Curieux quand même. Dans les causes autochtones, entre autres, on se penche régulièrement sur des traités remontant parfois à plus de deux siècles !)

Dostie tentera un appel d’ailleurs.

S’il y a eu une refonte de la loi, en 1988, c’est précisément à cause du traumatisme de 1970.

En 1987, lors de la présentation de la nouvelle Loi sur les mesures d’urgence – celle invoquée par Justin Trudeau cette semaine –, le ministre de la Justice du gouvernement Mulroney, Perrin Beatty, avait reproché à John Turner, chef de l’opposition libérale, d’avoir participé au dérapage de 1970.

Comme ministre de la Justice de Trudeau, Turner avait piloté la promulgation de la Loi sur les mesures de guerre qui suspendait les droits et libertés avec les conséquences que l’on sait : quelque 500 arrestations sans mandat, 36 000 perquisitions, 20 000 avec saisie d’objets.

La crise d’Oka

Photo d’archives, Jacques Bourdon

En 1990, deux ans après l’adoption de la nouvelle loi, éclate la crise d’Oka.

Une occupation interminable ; barricades ; certains insurgés douteux ; des routes entravées ; un pont bloqué.

Beaucoup de parallèles à faire avec Ottawa 2022 !

Mais à l’époque, les gouvernements ne songent pas une minute à invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, se rappelle Norman Spector, ancien chef de cabinet de Brian Mulroney.

À Québec, Robert Bourassa est encore hanté par 1970. Il se résout à demander le déploiement de l’armée. « Mais pas la Loi sur les mesures d’urgence », se souvient son conseiller de l’époque, John Parisella. Le siège dura 78 jours. On reprocha aux premiers ministres leur « inaction ».

Mais après la mort tragique du caporal de la SQ Marcel Lemay lors du raid raté du 11 juillet 1990, il n’y eut aucune perte de vie.

Trop restrictive ?

Patrick Taillon

Constitutionnaliste

Peut-être aussi que la loi de 1988 ne convenait pas à la réalité de la crise d’Oka de 1990, note Patrick Taillon, constitutionnaliste.

Cette loi a été énormément resserrée, avec des définitions exigeantes comme celle de « menaces envers la sécurité du Canada d’une gravité telle qu’elle constitue une situation de crise nationale ».

« En tentant de dessiner trop précisément les circonstances appropriées pour la déclencher, les législateurs de 1988 ont fini par faire quelque chose d’un peu restrictif ! »

Taillon ne serait pas surpris qu’Ottawa se fasse reprocher par les tribunaux, dans quelques années, d’avoir enfreint sa propre loi !

Faire face à une crise

Photo d'archives

Par ailleurs, il est normal qu’un État ait la possibilité, afin de faire face à une crise nécessitant une réponse prompte, de déclarer l’état d’urgence.

Cet outil « est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend de ce qu’on en fait. Trudeau père, lui, va être jugé par l’histoire pour avoir pris l’outil et en avoir fait un usage clairement abusif. »

Comment l’histoire jugera-t-elle Trudeau fils ?