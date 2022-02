Horizon Forbidden West: Une suite exceptionnelle

2022 vient à peine de commencer, mais Horizon Forbidden West vient tout de même de prendre une solide option sur le titre du meilleur jeu de l’année.

Vous avez aimé Horizon Zero Dawn, il y a 5 ans ? Vous n’avez encore rien vu. Car sa suite, débarquée en exclusivité sur les consoles PlayStation, porte cet univers vers de nouveaux sommets, utilisant les mêmes bases pour extrapoler un monde encore plus vaste, plus détaillé, et surtout plus épatant.

L’histoire reprend sensiblement là où elle avait été laissée en 2017. Après avoir sauvé le peuple Carja de la destruction avec sa victoire à Méridien, Aloy entreprend une nouvelle quête, celle de mettre la main sur une copie de l’intelligence artificielle Gaïa, sacrifiée au terme du premier épisode.

Photo courtoisie Sony

Ce périple portera la guerrière à travers l’Ouest prohibé, déployé en monde ouvert, où elle multipliera combats et quêtes.

Soyez toutefois avertis. C’est bavard. Très bavard même ; les dialogues entre Aloy et ses pairs étant souvent au premier plan de l’intrigue. Heureusement, celle-ci est habilement ficelée, ce qui permet de maintenir l’intérêt des joueurs accros à l’adrénaline et aux séquences d’action enlevantes.

Combats exigeants

Si les animaux sont toujours présents dans ce monde post-apocalyptique ravagé, la faune est ici constituée de machines rappelant des créatures tantôt félines, tantôt préhistoriques, mais toujours dignes de la saga Terminator. Celles-ci se meuvent tels des animaux sauvages, dont elles semblent avoir également hérité la férocité et la vigueur dont elles font montre à la moindre occasion. Car les combats sont ardus, exigeants et souvent impitoyables, donnant en effet du fil à retordre aux joueurs aguerris.

Photo courtoisie

Mais si ces derniers sont parfois difficiles, ils sont franchement satisfaisants et rarement redondants. On a pris un plaisir fou à passer d’incalculables heures à affronter bêtes mécaniques et ferrailles animées à grands coups de lance et de flèches projetées à vive allure. Même chose pour les puzzles et remue-méninges, à la fois exigeants et fascinants, qui nous ont chaque fois tenus occupés durant un bon moment.

Environnement magnifique

Tout ça est campé dans un environnement absolument splendide. Les capacités de la PlayStation 5 – console sur laquelle ce test a été effectué – n’auront jamais été aussi bien mises en valeur. Car autant les savanes luxuriantes que les mondes submergés font montre d’un degré de détail ahurissant. Les couleurs y sont vives, les textures riches, et les personnages plus vrais que nature. Ceux-ci sont capables de transmettre d’infinies nuances émotives en un simple regard.

Photo courtoisie

Seul petit bémol ? Horizon Forbidden West demande temps et énergie afin d’en comprendre les mécaniques complexes et ses secrets les mieux gardés. On s’est gratté le ciboulot à essayer de comprendre le processus de mise à niveau des habiletés et aptitudes, comme on a passé de nombreuses heures à amasser des quantités industrielles de matériaux divers, sans en connaître l’utilité. Mais soyez sans crainte, la patience est maintes fois récompensée.

Horizon Forbidden West est donc un très grand jeu dans lequel on se perd volontiers, et qu’on peine à quitter après les quelques dizaines d’heures nécessaires à compléter son aventure. On sait d’ores et déjà que ce titre marquera de belle manière l’année 2022.

Horizon Forbidden West ★★★★1⁄2

▶ Disponible sur PS4 et PS5.