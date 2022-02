COVID-19: de nouveaux assouplissements dès lundi

Le Québec poursuit son déconfinement «mollo» alors que de nouveaux assouplissements entreront en vigueur lundi.

• À lire aussi: COVID-19: 12 décès de plus au Québec

• À lire aussi: Fin des restrictions sanitaires: il est temps de «reprendre confiance» selon Johnson

• À lire aussi: La reine Elizabeth positive à la COVID-19 avec des symptômes légers

D’abord, tous les commerces de la province pourront fonctionner à 100% de leur capacité.

Dans les restaurants, les réservations pour des activités de nature sociale (réception, banquets, etc.) seront permises avec la présentation du passeport vaccinal pour des groupes d’un maximum de 50 personnes. Pour les salles à manger, la limite de 50% de la capacité d'accueil continue toutefois de s'appliquer.

Sur le plan culturel, les salles de spectacle ne seront plus obligées de se limiter à 500 personnes dans leur établissement. Toutefois, la règle de 50% de capacité reste en place.

La reprise des congrès, assemblées et réunions avec limite de 50 % de la capacité ou une limite de 500 personnes est également autorisée.

Dans les lieux de culte, le maximum de personnes autorisées passe de 250 à 500. La règle du 50% de la capacité doit toutefois être respectée.

Lors de l’exposition du corps ou des cendres d’un défunt et de l’expression des condoléances aux proches, un maximum de 50 personnes à la fois sera possible.

Le gouvernement Legault avait fait ces annonces le 8 février.

Passeport vaccinal

De plus, le passeport vaccinal ne sera plus requis dans les lieux de culte et pour les funérailles.

Son utilisation avait déjà été retirée dans les commerces de grandes surfaces, les SAQ et les SQDC le 16 février.

Visites aux RPA

Enfin, dans les résidences privées pour aînés (RPA) un maximum de 10 résidents pourront s’asseoir à une même table dans les salles à manger.

La limite de deux visiteurs ou proches aidants par jour (un seul à la fois) sera levée pour être remplacée par un maximum «recommandé» de 10 personnes. Les visiteurs recouvreront aussi l’accès aux espaces commun pour autant qu’ils respectent les règles sanitaires de base.

À VOIR AUSSI...