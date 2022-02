Crise Ukraine-Russie : Mélanie Joly écourte sa mission en Europe

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a décidé d’écourter sa mission en Europe et de rentrer plus rapidement que prévu au Canada en raison des craintes d’une invasion russe en Ukraine.

• À lire aussi: Tout indique que la Russie est «sur le point» d'envahir l'Ukraine, selon Blinken

• À lire aussi: Ukraine: Poutine blâme Kiev pour l'escalade, mais appelle à «intensifier» la diplomatie

• À lire aussi: Ukraine: Johnson affirme que la Russie prépare «la plus grande guerre en Europe depuis 1945»

«Avec la montée des tensions en Ukraine, j'ai décidé de reporter mon voyage en France et de rentrer immédiatement au Canada», a fait savoir la ministre Joly sur son compte Twitter dimanche après-midi.

Cette décision est annoncée dans la foulée de la fin des Jeux olympiques de Beijing, généralement considérés comme une période de trêve dans le monde. Elle survient aussi alors que les dirigeants américains répètent, jour après jour, qu’une invasion russe en Ukraine serait «imminente».

«Nous poursuivrons sans relâche notre quête d'une solution diplomatique. La Russie a toujours le temps de choisir la voie de la désescalade et du dialogue», a toutefois tempéré Mme Joly.

La ministre s’est rendue en Allemagne le 17 février afin de participer à la Conférence de Munich sur la sécurité. Elle devait ensuite se rendre en France, où était notamment prévue une rencontre avec son homologue français Jean-Yves Le Drian, avant de rentrer au bercail mardi, mais cette partie du voyage a été annulée.

Ottawa s’est résolument rangé du côté de Kiev ces dernières semaines dans son conflit l’opposant à la Russie, notamment en acceptant de fournir des armes et munitions, du matériel militaire non létale et un prêt à l’Ukraine, en plus de prolonger la mission de formation des Forces armées canadiennes dans ce pays.