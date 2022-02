Des maisons pour les pères en détresse

Dans la foulée de sa rupture amoureuse, Daniel Vanier a perdu son emploi. Il dormait sur le sofa d’un ami et il ne pouvait plus voir sa fille Zoé.

• À lire aussi: À qui le tour de se réinventer?

«Ça n’allait pas bien à une époque dans ma vie, suite à une séparation qui fut assez difficile avec la mère de ma fille», explique-t-il.

«Les organismes qui pouvaient m’aider à l’époque, c’était soit des maisons de thérapie, soit des centres pour les itinérants. Moi, je ne cadrais dans aucun de ces deux dossiers-là, donc ils ne pouvaient pas vraiment m’aider», poursuit l’homme.

C’est à ce moment qu’il a entendu parler des Maisons Oxygène.

Ces maisons viennent en aide à des pères qui sont en instance de séparation, ou séparés depuis quelques mois, qui ne vont pas très bien et qui ont de la difficulté à trouver un logement qui pourrait être adéquat pour les enfants, résume Annick Lavogiez, intervenante psychosociale chez les Maisons Oxygène.

Présentement, il y a 21 Maisons Oxygène au Québec. Son président affirme qu’on pourrait facilement doubler le nombre de centres d’hébergement pour répondre à la demande.

«Les demandes ont doublé, et depuis l’automne, dans plusieurs maisons, les demandes ont triplé», explique le président Patrick Desbiens.

Pendant quelques mois, les pères sont hébergés. Ils reçoivent de l’aide et du soutien, dont du soutien psychologique.

«Les hommes, on ne se plaint pas, les hommes, on ne dit pas toujours ce qu’on ressent, on ne pleure pas. Alors, c’est difficile parfois de trouver un organisme à qui je pouvais parler des choses que je vivais, des difficultés, sans avoir la sensation de me plaindre, si on veut aider. Ça m’a aidé beaucoup à me rebâtir complètement», témoigne Daniel Vanier.

Lorsqu’il résidait dans une Maison Oxygène, il a pu recommencer à voir sa fille.

«Habituellement, la mère est très contente de savoir que le papa est allé chercher de l’aide, puis qu’il souhaite continuer de jouer un rôle dans la vie de son ou de ses enfants», explique Patrick Desbiens.

Daniel a maintenant son logement. Il a repris le contrôle de sa vie.

Il conseille aux hommes qui sont en difficulté d’aller chercher de l’aide.

«Moi, ce que je pourrais dire, c’est de lever la main avant qu’il soit trop tard. Allez-y quand vous avez des difficultés, puis n’attendez pas d’être pris par vous-même toujours. N’hésitez pas à demander de l’aide», lance-t-il.