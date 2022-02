Des vaccins aux pipelines: deux poids deux mesures

Imaginez une attaque à la hache en pleine nuit. Un camion incendié alors que le conducteur se trouve à l’intérieur. La route bloquée par des feux, des arbres, empêchant toute fuite et une intervention rapide des policiers.

Neuf travailleurs terrorisés, un policier blessé.

Ceci n’a pas eu lieu dans la capitale fédérale, mais à l’autre bout du pays, en Colombie-Britannique, sur le chantier du gazoduc Coastal GasLink qui doit acheminer du gaz naturel liquéfié vers les marchés de la côte Ouest.

Le parallèle avec le siège d’Ottawa respire l’ironie.

Liberté d’occuper ?

À Ottawa, urgence nationale pour protéger la sécurité et les infrastructures essentielles. En Colombie-Britannique, où une infrastructure essentielle aux exportations est systématiquement attaquée, le lent cours de la justice devra suivre son cheminement.

Tant qu’à invoquer la loi sur les mesures d’urgence d’un océan à l’autre, le gouvernement Trudeau ne devrait-il pas traiter cette attaque violente qui a directement mis en danger la vie de travailleurs canadiens comme un chapitre de plus de la crise qui secoue le pays depuis trois semaines ?

Personne n’oserait l’évoquer.

Une « frange radicale anti-mesures sanitaires » n’a pas la même légitimité que des « défenseurs de la terre » autochtones. Oser remettre en question le dogme covidien n’a pas la même légitimité que l’opposition aux ententes conclues des chefs des Premières Nations.

Plusieurs trouveront le parallèle douteux. J’en conviens. Toutes les causes ne sont pas égales. Mais dans un État de droit, la réponse des autorités devrait l’être.

Précédent

On a amplement blâmé la politisation de la vaccination par Justin Trudeau pour la crise actuelle, mais les racines du mal datent de bien avant.

Depuis maintenant trois ans, ce gouvernement cultive la passivité face à toute mobilisation radicale issue des rangs des Premières Nations et du mouvement environnemental.

Il a tardé à condamner les incendies d’églises en réaction aux sépultures anonymes des pensionnats autochtones.

Il a laissé pourrir pendant deux mois le blocus autochtone des chemins de fer. À cette époque aussi le coût économique s’élevait dans les centaines de millions, et pourtant il a louvoyé.

On ne compte plus le nombre de fois où les chantiers du pipeline Trans Mountain et du gazoduc Coastal Gas Link ont été le lieu de barricades. Et pourtant, toujours les gants blancs dans les rangs libéraux.

Tel que l’a si bien résumé l’intellectuel conservateur David Frum : « Personne ne dit qu’il fallait invoquer la loi sur les mesures d’urgence à l’époque, mais il fallait faire quelque chose, et quelque chose n’a pas été fait ».

On peut bien s’inquiéter des dommages causés à l’image du Canada par cette crise. Il ne faudrait pas oublier le coût déjà élevé de l’inaction passée face aux mouvements anti-pipelines. Car dans un cas comme dans l’autre c’est l’autorité de l’État qui est remise en question, et surtout, sa capacité à protéger les investissements dont dépend la croissance économique qu’il prétend défendre.