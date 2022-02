Inondations en Colombie-Britannique: la reconstruction coûtera près de 9 milliards $

Les inondations historiques de l’automne dernier en Colombie-Britannique pourraient coûter plus de 9 milliards $ aux gouvernements et assureurs.

• À lire aussi: Explosion de 70 % du coût de l’oléoduc Trans Mountain

• À lire aussi: Inondations en Colombie-Britannique: les changements climatiques d’origine humaine en cause

• À lire aussi: Inondations en Colombie-Britannique : Près de 230 M$ pour les agriculteurs

C’est ce que révèle une analyse du «Globe and Mail» dévoilée samedi, qui a estimé les coûts des remboursements des assureurs, des dédommagements des gouvernements et de la reconstruction des infrastructures endommagées par la crue des eaux.

Selon le quotidien, cette somme pourrait mettre à l'épreuve les accords de partage des coûts existants entre les différents paliers de gouvernement pour couvrir les catastrophes de cette ampleur.

Les assureurs privés s'attendent à payer 515 millions de dollars en réclamations, et la province paiera probablement un montant similaire aux propriétaires qui n'ont pas d'assurance contre les inondations. Le gouvernement provincial doit également reconstruire des liaisons routières essentielles en terrain dangereux.

L’opération de reconstruction serait la plus faramineuse de toute l’histoire du pays pour ce genre de désastre. Plusieurs experts demandent un plan de préparation pour éviter des coûts aussi importants.

«De tels résultats ne sont pas inévitables – ils sont le résultat de choix qui mettent les gens en danger. Il existe des mesures pratiques qui peuvent être mises en œuvre pour aider à atténuer les effets les plus dommageables des événements météorologiques extrêmes», a écrit Scott Vaughan, président du groupe d'experts du Conseil des académies canadiennes, dans l'introduction du rapport de janvier, «Bâtir un Canada résilient».

Selon la Base de données canadienne sur les catastrophes du ministère de la Sécurité publique, la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l’histoire canadienne demeure, pour le moment, la crise du verglas en 1998, qui avait coûté 4,6 milliards $ aux gouvernements et assureurs. Elle est suivie de l’incendie de Fort McMurray, en 2016, qui avait coûté un peu plus de 4 milliards $.

À VOIR AUSSI