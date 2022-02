Jeune de cœur et passionné

À l’âge de 80 ans, le chef espagnol et musicien Jordi Savall continue d’être actif. Il est en forme et il n’a pas du tout l’impression d’être né le 1er août 1941.

« Je me sens comme si j’avais 50 ou 60 ans. Je me couche le soir avec plein d’idées en tête et je me lève tôt parce que j’ai envie de travailler et de faire ce que j’aime. Tant que le corps et l’esprit vont tenir, je vais travailler », a-t-il lancé lors d’un entretien.

Jordi Savall et les cinq musiciens de son ensemble Le concert des nations seront de passage, le 26 février, à la cathédrale de Joliette. Un concert qui s’inscrit dans une tournée nord-américaine qui s’arrêtera à Boston, au Carnegie Hall de New York, en Californie, à Seattle et à Toronto.

À Joliette, dans une salle qui sera remplie au maximum de sa capacité, il offrira un programme baroque autour des concerts royaux de Versailles avec des œuvres de Marin Marais, François Couperin, Jean-Philippe Rameau et Jean-François Leclair. Des musiques qui étaient interprétées à la cour de Louis XIII, Louis XIV et Louis XV.

Jordi Savall a la chance d’être en bonne santé.

« Chaque matin, je prends une douche glacée dans mon jardin. Je nage, je fais un peu de sport et après je travaille. J’essaie de ne pas baisser les bras, même si le corps n’a plus la même résistance qu’il avait il y a quelques années. Lorsqu’on travaille, que l’on bouge et qu’on est dynamique, on retarde la déchéance. J’ai toujours le même bonheur à apprendre, à étudier et à imaginer que l’on peut bien faire la musique. Je travaille la viole de gambe comme si j’avais 30 ans », a-t-il mentionné.

Il a, devant lui, plusieurs projets avec le Requiem de Mozart et des symphonies de Bruckner, de Schumann, de Schubert et de Mendelssohn.

Profiter de la vie

Le compositeur, violiste et chef avoue que la pandémie n’a pas été facile à traverser.

« On a perdu beaucoup beaucoup d’argent. Nous sommes passés de 150 à 50 concerts. Nous payons les salaires de notre structure et de notre fonctionnement avec une partie de ce que l’on gagne avec les concerts. On a récupéré une petite partie grâce à des aides de notre gouvernement catalan et de l’Espagne. C’était très difficile », a-t-il indiqué de sa résidence de Barcelone.

Cette pandémie a tout de même eu du bon. Elle lui a permis d’avancer certains projets qui n’étaient pas liés aux concerts, de travailler avec ses musiciens et d’enregistrer les intégrales des symphonies de Beethoven lancées en 2020 et 2021.

Il a aussi profité de la vie.

« J’ai eu du temps libre pour la vie de famille, promener les chiens, aller prendre le café avec des amis et pour passer du temps avec mon épouse. Ce qui était pas mal », a-t-il dit.

Beauté et émotion

Jordi Savall avoue avoir diminué un peu le nombre de concerts au fil des années. Il en donne aujourd’hui autour d’une centaine par année excluant les académies où il travaille avec de jeunes musiciens.

« Le métier de musicien est un des plus beaux métiers du monde. Nous sommes toujours à côté des grands génies et des compositeurs merveilleux. On partage ça avec beaucoup de monde. On voyage. Nous sommes toujours connectés par la beauté, l’émotion et l’esprit. Et ça, c’est quand même formidable », a-t-il fait savoir.

En Californie et à Seattle, il interprétera à nouveau les musiques du film Tous les matins du monde qui remonte à 1991. Jordi Savall ne se lasse jamais d’interpréter ces œuvres.

« C’est toujours le même plaisir qu’il y a 30 ans. Ce sont des pièces de grande beauté et de grand bonheur. On ne se fatigue jamais. Chaque concert est différent. Il y a toujours une émotion qui renaît. On voit même de plus en plus de jeunes dans les salles qui n’étaient même pas encore nés lorsque Tous les matins du monde s’est fait. Des parents viennent me dire que leurs enfants ont décidé de se lancer dans le violoncelle, le violon ou la flûte traversière à la suite de ce film et qu’ils sont aujourd’hui devenus des musiciens. Ça fait beaucoup de plaisir », a-t-il laissé tomber.