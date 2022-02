L’Après-guerre, époque charnière au Québec

Dans le troisième tome d’une saga où l’histoire, la romance, l’action et le mystère se côtoient, la romancière Josée Ouimet dresse un portrait du Québec de l’après-guerre. Quelques années après le retour à la paix, à travers ses personnages, elle montre comment les femmes se sont démenées pour surmonter l’autoritarisme de la société, de l’Église et des hommes. Le Québec, durant cette époque charnière, est en pleine transformation et les personnages de la saga Dans le secret des voûtes doivent s’adapter à la nouvelle réalité.

Dans le troisième tome de la série, Le temps des trahisons, l’histoire se poursuit à Québec, en 1949. Les temps sont durs, mais les sœurs Lefebvre voient enfin leurs rêves se réaliser lorsque leurs amoureux, Jean et Jörg, les demandent en mariage.

Monique, avec son époux, devient propriétaire du restaurant d’Ernest. Solange travaille comme infirmière et formatrice des stagiaires à l’hôpital. Jörg, revenu d’Europe, aimerait mieux déménager à la campagne pour fuir une ville qui lui semble de plus en plus hostile. En marge de leur train-train quotidien, un revenant se pointe : Julio Tomasso. Il a eu maille à partir avec des petits caïds montréalais et revient semer la bisbille à Québec.

Josée Ouimet, passionnée d’histoire, s’est penchée sur une société en pleine transformation pour imaginer le destin de Solange, Monique, Jean et Jörg.

La classe moyenne

Elle voulait souligner tout l’élément chaotique de l’après-guerre. « La guerre est finie : c’est une bonne nouvelle. Mais tout le monde doit se retrouver une place. Solange doit refaire sa vie. Elle n’a plus la vocation et a au moins l’opportunité de travailler dans un établissement laïc », donne-t-elle comme exemple.

« Au niveau du travail, les gens ne sont plus au service de l’État ni au service de l’effort de guerre. Les gens peuvent penser s’installer dans une classe sociale moyenne : avoir des acquis, travailler pour autre chose que des institutions confessionnelles ou gouvernementales. »

Monique se retrouve commerçante, avec Jean. « Elle va avoir son métier et son propre commerce. Des gens ont pu s’installer dans la vie, avec un peu d’autonomie, sans être au service des boss. »

Jörg, de son côté, traîne un peu de la patte. « Il est Allemand. Il commence à voir le regard que les autres posent sur lui. C’est fatigant : il veut trouver sa place, mais il n’est pas diplômé et n’a pas d’expérience de travail. Il est obligé de commencer au bas de l’échelle. Il rêve de posséder son propre verger et sa propre ferme – ce qui était le rêve de beaucoup d’immigrants allemands d’ailleurs. »

Tout est à faire

La société se décloisonne et la vie continue... avec les stigmates de la guerre. « Tout est à rebâtir et en 1949, on est déjà dans le baby-boom. Il faut faire des enfants... et en même temps, la femme ne se voit pas assujettie à la maison, à prendre soin des enfants. La société l’oblige à faire ça... il ne faut pas oublier qu’on est dans les années de Duplessis. »

Josée Ouimet a publié plus d’une quarantaine de romans et de biographies pour la jeunesse et les adultes.

Elle connaît un grand succès avec ses sagas historiques.

Elle a publié La marche des nuages et La faute des autres.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Août 1949

Trois semaines s’étaient écoulées depuis l’incendie qui avait détruit la moitié du restaurant d’Ernest et endommagé fortement le logement situé à l’étage, où Ernest et Angèle avaient vécu la plus grande partie de leur vie. Après quelques jours à l’hôpital, Angèle avait reçu son congé et elle était allée rejoindre son mari qui avait accepté avec soulagement la généreuse offre de Cécile de les loger chez elle durant sa convalescence. La bonne Samaritaine hébergeait aussi Jörg et Jean, les amoureux de Solange et de Monique, qui venaient à peine d’arriver de leur court séjour en Europe. »