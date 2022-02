Les dictateurs s’amusent

La scène se passe au Kremlin.

Vladimir Poutine est en train de contempler son torse nu dans un miroir quand le téléphone sonne.

« Vladimir ? C’est Xi !

— Qui ?

— Xi Jinping, le président de la Chine !

— Ah, Xi ! Comment ça va, vieille crapule ? Tes Jeux se sont bien passés ?

— Mets-en ! Écoute, je ne pouvais rêver d’une meilleure situation : tous les médias étaient là pour couvrir l’événement, mais il n’y avait aucun politicien ! Pas de cocktails, pas de discours plates, pas de conversations ennuyantes ! Le paradis ! Et ils croyaient que j’allais être insulté ! Mais même dans mes plus beaux rêves, je ne pouvais imaginer pareil cadeau !

— T’as eu le beurre et l’argent du beurre, sans avoir à te taper la fermière !

— Ahahahah, en plein ça !

— Et tes Ouïghours, comment ils ont trouvé ça ?

— Oh, ils ont été très touchés que je choisisse une des leurs pour allumer la vasque olympique ! Ils auraient chaudement applaudi s’ils n’étaient pas menottés !

— Ahahahah, vieux dragon ! Tu me donnes envie de rouvrir mes goulags, tiens ! Que me vaut ton appel ?

— T’as vu ce qui se passe au Canada, ces temps-ci ?

— Les camionneurs ?

— Oui !!! Ça a pris trois semaines pour que la police fonce enfin dans le tas !

— Hey, Xi, si j’étais toi, je me garderais une petite gêne avant de rire d’eux : si je me souviens bien, ça a pris près de deux mois avant que ton chum Deng envoie ses tanks contre les occupants de la Place Tian’anmen en 1989 !

— Oui, mais ils étaient 100 000 ! Là on parle d’une poignée de camionneurs ! Des gros patapoufs qui buvaient de la bière dans des saunas !

— Qu’est-ce que tu veux, c’est ça, la démocratie ! Il suffit qu’un pelé et deux tondus manifestent devant le parlement pour que le système paralyse au grand complet ! Regarde leurs écoles : les professeurs brûlent des livres parce qu’un étudiant trop sensible a braillé en regardant un dessin !

— Comme Mao disait, les démocraties occidentales sont des tigres de papier ! Elles ont l’air menaçantes de loin, mais elles sont loin d’être menaçantes ! Elles sont toutes fragiles, toutes douillettes ! Leurs leaders demandent aux gens de porter un masque et de montrer leur téléphone avant d’entrer dans un resto, et les gens se roulent en boule et pleurent ! Ils disent qu’ils vivent dans une dictature ! (Les deux éclatent de rire) Une dictature, Vladimir !

— Ils n’ont plus de colonne vertébrale, de vraies lavettes. Regarde comment les pays occidentaux s’écrasent dans le dossier de l’Ukraine ! Il suffit que j’approche mes chars de la frontière pour qu’ils chient dans leurs culottes !

— Finalement, on n’aura pas besoin de leur faire la guerre. Ces pays-là vont tomber d’eux-mêmes !

— Oh yeah, et dans très peu de temps ! C’est ça que ça fait, des démocraties : des petits bébés gâtés ! Bon, faut que je te laisse, j’ai un pays à envahir ! »