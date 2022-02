Les Olympiques passent le coup de balai au Drakkar

Les Olympiques de Gatineau ont complété leur balayage sur le Drakkar de Baie-Comeau, dimanche après-midi, quand ils ont signé un gain serré de 4-3 devant 500 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Victorieux la veille par le pointage de 5-1, les visiteurs de l’Outaouais ont, du même coup, remporté les honneurs de ce programme double tout en signant un quatrième de suite face aux Nord-Côtiers.

Après avoir vu les locaux ouvrir la marque en début de rencontre, les Gatinois ont vite sonné la riposte par l’entremise de leur meilleur défenseur, Tristan Luneau, qui a marqué deux fois d’affilée.

Les hommes de Louis Robitaille ont doublé leur avance durant la période médiane avant de voir le Drakkar reprendre espoir avec un deuxième filet réussi à la toute fin du deuxième engagement.

Les membres de l’équipage ont amorcé le troisième tiers en force quand Benjamin Corbeil a relancé le débat à trois partout avec son 17e filet de la campagne inscrit après seulement 37 secondes d’écoulées.

Victimes de beaucoup trop de revirements dans leur territoire, les locaux ont ensuite cafouillé de nouveau sur une simple sortie de zone, qui a finalement permis à Jonah De Simone d’en profiter et d’enfiler le filet victorieux.

« C’est sûr que c’est décevant, mais même avant leur quatrième but, il y a eu des erreurs coûteuses. On leur a aussi donné le premier but et il va falloir prendre de meilleures décisions avec la rondelle », a répété le pilote Jean-François Grégoire.

L’entraîneur-chef a parlé de confiance et d’une plus grande constance à la suite de ce sixième revers d’affilée. « On souhaite beaucoup compétitionner, mais il faut savoir mettre les efforts à la bonne place. Il s’agit maintenant de se regrouper en équipe et de revenir à la base en exécutant les jeux simples. »

Mathieu Bizier a réussi l’autre but des gagnants contre le gardien Olivier Ciarlo (28 arrêts) qui a tenu son club dans le match à plusieurs reprises. Marc-Antoine Pépin et Maël Lavigne ont aussi touché la cible pour les perdants.

En bref

Victorieux à Chicoutimi vendredi, les Olympiques s’en retournent à la maison avec une fiche parfaite de trois victoires en moins de 72 heures sur des glaces étrangères...Le Drakkar jouera son prochain match, mercredi, quand il rendra visite aux Saguenéens à Chicoutimi.

