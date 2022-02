L’organigramme se confirme

Country club ? Non. Si on veut discuter d’un country club, comme meilleur exemple il faut identifier les ex-Oilers d’Edmonton qui, pendant plusieurs saisons, ont cherché à créer le même environnement qui avait marqué les années 80.

Ils ont fait chou blanc chaque année.

Ken Holland, à son arrivée à Edmonton, s’est rapidement chargé de démanteler le country club.

Quand Jeff Gorton a décidé de relever le très lourd défi de relancer une concession qui vient d’atteindre le fond du baril, une situation qui ne s’était jamais vue dans l’histoire du Canadien, il avait déjà un plan.

Le propriétaire Geoff Molson avait soutenu lors des entretiens avec Gorton que l’organisation devait embaucher des hommes et des femmes qualifiés. Qu’il fallait trouver les meilleurs candidats sur le marché.

Doit-on croire que Vincent Lecavalier, un ex-joueur ayant un curriculum vitae fort impressionnant, peut répondre aux attentes du propriétaire ? On connaît tous Lecavalier. Mais connaît-on Lecavalier comme administrateur, comme conseiller, comme décideur ?

Non. Mais peut-on présumer que Martin St-Louis a fourni des informations pertinentes sur son ex-coéquipier du Lightning de Tampa Bay ?

La place de St-Louis

Gorton affirme d’ailleurs que St-Louis occupe une place très importante au niveau de la stratégie d’entreprise. En d’autres mots, ça va au-delà de ses responsabilités comme entraîneur.

Au sujet de Nick Bobrov, on ne le connaît pas, mais sa feuille de route indique qu’il a toujours été une personne d’influence dans l’entourage de Gorton.

Il a sûrement joué un rôle important dans le recrutement de joueurs européens, et sans doute pour celui de Igor Shesterkin, l’excellent gardien des Rangers, qui avait évolué à St. Petersburg et à Moscou dans la KHL.

Bien s’entourer

Donc, faut-il s’étonner que Gorton embauche des gens avec qui il travaille depuis plusieurs années ?

Absolument pas. Et quand on a le mandat de relancer la concession, on s’entoure des gens que l’on connaît bien, dont on a pu, au fil des ans, apprécier le travail. Il sait ce que Bobrov peut apporter à son organisation, il sait qu’il peut donner plus de lustre au département du recrutement.

Il travaillera avec Martin Lapointe. Les deux seront responsables d’un département qui va subir plusieurs transformations au cours des prochains mois.

Lapointe a convaincu Gorton qu’il était l’homme de la situation pour bien diriger le département du recrutement. Et avec Bobrov couvrant l’Europe, le vice-président est convaincu que le Canadien sera présent dans tous les territoires.

Jusqu’ici, Gordon a respecté ses priorités.

Il avait soutenu lors de son premier point de presse que tous les départements liés aux opérations hockey seraient analysés en profondeur et que la gestion quotidienne serait confiée à des gens qui ne sont pas nécessairement attachés à des équipes de la Ligue nationale. Jusqu’ici :

Il a embauché un agent de joueur comme directeur général.

Il a embauché un entraîneur-chef n’ayant aucune expérience.

Il a embauché un adjoint à la retraite depuis quelques années.

L’objectif : changer la culture, bâtir une équipe rapide, recruter des joueurs qui respecteront leurs engagements, des patineurs qui sauront porter fièrement l’uniforme du Canadien. S’assurer qu’on identifiera ceux qui peuvent faire la différence.

On avait pensé que changer la culture signifierait regarder parmi les ex-joueurs de l’organisation, ceux qui connaissent bien l’environnement du Canadien.

Le cas Patrick Roy

Depuis le début du processus d’embauche chez le Canadien, un nom est revenu souvent chez les partisans. Il faut croire que Patrick Roy n’a pas su convaincre qu’il était l’homme tout désigné pour participer à ce plan de relance, autant dans le rôle du directeur général ou celui de l’entraîneur-chef.

Quelles sont les raisons ?

Seuls les décideurs ont la réponse.

Mais comme on le dit souvent, il faut laisser la chance au coureur.

Pour atteindre les objectifs, il faudra inévitablement effectuer des changements importants au niveau du personnel des joueurs. On ne sait toujours pas si Carey Price pourra faire partie de la solution. Comment procéderont-ils pour libérer la masse salariale de certains contrats ne répondant pas à la réalité ?

On pourra mieux juger les nouveaux décideurs à la suite des actions qu’ils prendront d’ici le 21 mars, date limite pour conclure des transactions. Également, on verra bien si ce nouveau groupe aura tous les arguments pour convaincre les joueurs autonomes que Montréal se veut une destination intéressante... à suivre.

Chiarot : créer une surenchère

Si comme le veulent les rumeurs, Ben Chiarot attire les regards de plusieurs directeurs généraux, Kent Hughes sait très bien qu’il a l’opportunité de créer une surenchère.

Et, présentement, sa patience devant l’intérêt manifesté par ses homologues fait en sorte qu’il laisse monter les prix.

Chiarot, même s’il est un joueur de location, est convoité parce qu’il ne touche pas un salaire très élevé, qu’il peut donner plus de 20 bonnes minutes à une formation... mais pas plus, qu’il est un défenseur gaucher et qu’il apprécie le jeu robuste.

Quand on est impliqué dans une lutte éreintante pour obtenir un laissez-passer pour une participation au tournoi printanier, ou encore, si on pense qu’il peut faire la différence sur le plan défensif, il y a toujours un prix à payer.

Hughes sait très bien que le Lightning de Tampa Bay a cédé un choix de premier tour aux Blues Jackets de Columbus, le printemps dernier, pour David Savard.

Donc, il s’agit de la première condition qu’il exige quand il entame des discussions.

Giroux, Hertl et Fleury

Si Chariot occupe le deuxième rang dans notre classement des joueurs les plus convoités à l’approche de la date limite du 21 mars 2022, l’intérêt pour les services de Claude Giroux, des Flyers de Philadelphie, augmente tous les jours. Pat Brisson, son agent, a obtenu la permission de discuter avec les équipes qui voudront en savoir plus long sur les états d’âme de son client.

Le dossier Tomas Hertl, des Sharks de San Jose, pourrait connaître un dénouement la semaine prochaine alors qu’il doit rencontrer les décideurs de l’équipe.

Où ira Marc-André Fleury ? C’est lui qui décidera.