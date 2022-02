Nos martyrs canadiens

Quelque 22 jours plus tard, à Ottawa, la grosse méchante police arrive à cheval. Non sans avoir averti plusieurs heures à l’avance qu’elle allait débarquer. Notre « dictateur » a encore des croûtes à manger.

Que font nos valeureux combattants de la libarté ?

Ils provoquent, utilisent leurs enfants comme boucliers devant la police, attaquent les journalistes, braillent qu’ils sont de braves citoyens sous la botte d’un dictateur.

Surtout, ils attendent que la police commette LA faute qui en fera de pauvres martyrs que l’inénarrable Tucker Carlson défendra sur Fox News.

Voilà ce qu’ils veulent : un statut de martyrs de la patrie.

Comment aurait-on voulu que ça se termine ?

Comme un scénario de film ?

Un vilain manifestant rencontre une jeune et belle policière au regard de braise, il tombe amoureux. Succombant à son charme, elle laisse tout et ils s’abandonnent tous deux à une passion dévorante dans la cabine de son camion. Torturée entre l’ivresse et le devoir, elle tente de le convaincre de capituler. C’est le chef, il n’abandonnera jamais. Elle le quitte.

Devenu l’ombre de lui-même, il se morfond. Mais il est fort et parvient à rallier ses compagnons qui lèveront l’occupation. La policière revient éperdue auprès de son héros, l’amour triomphe.

Allo ! On n’est pas à Hollywood

Les mouvements américains d’extrême droite qui ont généreusement financé ce camp de « vacances de neige » avec jeux pour enfants, spa, méchoui au cochon rôti et carburant en tout genre, veulent un retour sur investissement.

On lève le siège à Ottawa, mais sur quel terrain poursuivra-t-on désormais cette ingérence de l’extrême droite américaine au Canada ?

Honnêtement, les « Manifestants » s’attendaient-ils à faire tomber le gouvernement Trudeau ? Qui serait devenu leur chef d’État ? Maxime Bernier, Rambo ?

Misère ! Rentrez au bercail et estimez-vous heureux que nous n’allions pas camper dans nos chars devant vos domiciles respectifs pour vous offrir un concert de klaxon.