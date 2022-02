Olivier Léveillé : une 27e place malgré un ski brisé

Olivier Léveillé a surmonté bien des obstacles, mais il a malgré tout conclu sa première expérience olympique de belle façon alors qu’il s’est classé 27e au 30 kilomètres style libre, samedi.

La distance originalement prévue de la course était de 50 kilomètres, sauf que les officiels ont décidé de l’abaisser en raison des moins 17 degrés et des forts vents qui soufflaient sur le Centre national de ski de fond de Zhangjiakou.

En plus des conditions météo difficiles, le Sherbrookois a dû parcourir un kilomètre de la course sur un seul ski comme il l’a expliqué à sa fédération nationale.

« Je suis vraiment fier de mes premiers Jeux olympiques, mais c’est un peu doux-amer aujourd’hui (samedi), car je me sentais vraiment bien. J’étais bien placé dans le peloton et je me préparais à remonter dans le top-30, top-20 et malheureusement au premier tour, quelqu’un m’a accroché et j’ai brisé un ski. Heureusement, le technicien Félix-Antoine Vézina en avait un, mais j’ai perdu au moins une minute sur le peloton », a expliqué le Québécois de 20 ans à Nordiq Canada.

Léveillé était au 33e rang avec un tour à faire et il a finalement pu aller chercher six places dans les derniers 7 kilomètres, dont une dernière dans le sprint final pour conclure l’épreuve à 4 minutes 21,6 secondes du gagnant, Alexander Bolshunov du Comité olympique russe. Le vainqueur termine ses Jeux avec cinq médailles, dont trois d’or.

«Une bataille mentale»

Il s’agit du meilleur résultat de Léveillé à Pékin. L’autre Canadien inscrit, le Britanno-Colombien Rémi Drolet, a fini en 35e place (+4 minutes 54,4 secondes).

« Je suis fier de m’être rendu jusqu’à l’arrivée. C’était une bataille mentale aujourd’hui : contre moi-même et contre le vent. Je suis fier d’avoir poussé jusqu’à la fin pour obtenir mon deuxième top-30 à ces Jeux », a conclu Léveillé.

Browne 16e chez les femmes

Du côté des femmes, samedi soir, Cendrine Browne a pris la 16e position.

La représentante de l’unifolié a bouclé les 30 km en 1 h 31 min 21,6 s, accusant un retard de 6 min 27,6 s sur la gagnante de l’épreuve, la Norvégienne Therese Johaug.

Cette dernière a raflé l’or en vertu d’un temps de 1 h 24 min 54 s. Elle a devancé sa plu proche poursuivante, l’Américaine Jessica Diggins, par 1 min 43,3 s et la Finlandaise Kerttu Niskanen, par 2 min 33,3 s.

Les Canadiennes Katherine Stewart-Jones (+7 min 39,3 s), Dahria Beatty (+11 min 14,2 s) et Laura Leclair (+15 min 20,5 s) ont respectivement pris les 30e, 39e et 51e rangs.