Ottawa : Un autre leader des manifestants arrêté

Un autre leader des manifestants qui occupaient Ottawa, Tyson George Billings – aussi connu sous le surnom de «Freedom George» –, a été arrêté par la police d’Ottawa.

L’homme de 44 ans et résident de High Prairie, en Alberta, a été arrêté samedi soir et doit comparaitre dimanche. Il fait face à cinq chefs d’accusation, notamment pour méfait, obstruction de la police et pour avoir conseillé de commettre des crimes.

M. Billings documentait depuis des semaines les manifestations à Ottawa sur sa page Facebook «Freedom Forusall», où il publiait de nombreuses vidéos, souvent en direct, et galvanisant les manifestants à grands cris de «freedom».

«Freedom George» a capté sur vidéo son arrestation , samedi soir, alors qu’il se filmait en direct en conduisant dans la ville, en se vantant d’avoir contourné les barrages policiers pour revenir dans la capitale.

À un moment, on peut apercevoir les policiers intercepter le véhicule et demander à l’homme et ses passagers d’en sortir.

«On dirait bien qu’ils m’ont eu», peut-on entendre M. Billings dire tout en détachant sa ceinture pour descendre de sa camionnette.

«Vous êtes en état d’arrestation pour "méfait"», ont rapidement expliqué les policiers à Tyson Billings, qui répliquait n’avoir «rien fait de mal», tandis que quelques manifestants aux environs criaient des «Freedom George». L’arrestation s’est déroulée sans encombre.

M. Billings s’ajoute à d’autres leaders du «convoi de la liberté» arrêtés dans les derniers jours, incluant Pat King, Christopher John Barber et Tamara Lich.