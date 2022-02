45 mois pour un abuseur de filles

Un proxénète qui avait mené deux adolescentes, dont une orpheline, à plonger dans l’enfer de l’exploitation sexuelle devrait écoper de 45 mois d’incarcération, tandis qu’une des victimes tente encore de se reconstruire.

« Ma vie est un cauchemar. Tu as été capable de me détruire de A à Z et de m’infliger un mal de vivre pour toujours », a affirmé une des victimes de Yassir Farhi, en s’adressant directement à lui, lundi, au palais de justice de Montréal.

La voix enrouée par l’émotion, la jeune femme a longuement expliqué à la cour les conséquences qu’ont eues les semaines passées sous le joug de Fahri, à l’automne 2018.

Car d’une ado enjouée et rayonnante, elle s’est depuis renfermée, plongée dans des cauchemars et un choc post-traumatique.

Plus de trois ans plus tard, elle est toujours en arrêt de travail, et elle n’est pas en mesure de terminer son secondaire.

« Sa vie est complètement changée », a d’ailleurs affirmé la mère de la victime, sous le regard du proxénète de 25 ans.

À l’époque, Fahri a rencontré une ado orpheline. Et par l’entremise de cette dernière, il a fait la rencontre de sa deuxième victime. Aucune des deux filles ne pensait alors qu’elles allaient bientôt vivre un enfer.

Droguées

C’est que le 30 novembre 2018, Farhi les a conduites dans une résidence du centre-ville de Montréal louée sur la plateforme Airbnb. Et durant le trajet, il a offert aux ados un mélange d’alcool et de métamphétamines.

Une fois sur place, un ami de Fahri a été on ne peut plus clair avec ce qu’elles allaient vivre.

« Il leur explique comment faire un “shift”, c’est-à-dire les services sexuels à rendre, leurs tarifs, prendre l’argent du client... », indique le résumé des faits.

Fahri a ensuite pris des photos des deux filles, séparément, puis ensemble « parce que c’est plus payant ». Il a ensuite rédigé des annonces pour les mettre en ligne.

« Pendant une période d’environ une semaine et demie, les plaignantes offriront des services sexuels à des clients et remettront des montants d’argent à l’accusé, a affirmé Me Marie-Josée Thériault, de la Couronne. De la drogue sous forme de comprimés leur est fournie durant cette période. »

Violence

Et gare aux filles si elles voulaient protester ou même poser des questions. L’une d’elles, qui a tenté sa chance, a été frappée à « de multiples reprises » selon le résumé des faits.

« J’essaye de comprendre pourquoi tu as brisé la vie d’une jeune fille qui n’a rien demandé », a dit la victime lors de son témoignage à la cour, lundi.

Au bout de deux semaines, épuisées, les victimes ont finalement dit à Farhi que c’était fini, qu’elles ne voulaient plus se prostituer. Ce dernier a accepté, car il avait d’autres plans pour elles.

« Il a été convenu qu’elles feraient maintenant de la fraude pour payer les dépenses encourues lors des fêtes auxquelles elles ont participé », a expliqué la Couronne.

Une des victimes a été arrêtée pendant qu’elle fraudait une banque tandis que la deuxième avait réussi à partir avant l’arrivée des policiers.

Sauf que si Farhi espérait se remplir les poches en abusant de ces ados, il aura finalement gagné un aller simple en prison. Car à la suite de son arrestation, il y a presque un an, il a plaidé coupable à des accusations de publicité de services sexuels, d’avoir bénéficié des produits de la prostitution, de voies de fait et d’avoir aidé à administrer de la drogue aux victimes.

Nouveau papa

À la suggestion commune de la Couronne et de Me Ramy El-Turabi, de la défense, il devrait écoper de 45 mois d’incarcération le 1er avril.

Car comme il vient d’avoir un enfant, il a demandé et obtenu un peu de temps pour s’assurer que sa conjointe soit « adéquatement entourée » pendant son incarcération.

« C’est à ton tour d’être parent... », a lancé la mère d’une des victimes, de toute évidence en espérant que Farhi comprenne un jour tout le tort qu’il a causé.

Ce qu’ils ont dit

« Je me bats chaque jour pour récupérer ce que tu m’as enlevé, j’essaye de comprendre pourquoi tu as brisé la vie d’une jeune fille qui n’avait rien demandé. »

« Je me demande toujours où j’en serais rendue dans la vie si tu ne m’avais pas fait vivre cet enfer. »

– Une des victimes, en s’adressant à Yassir Farhi

« Elle a vécu les pires sévices et je n’étais pas là pour la protéger. Tu lui as dit que tu t’en prendrais à nous, alors, pour nous préserver, elle a vécu l’enfer. »

« La rage monte en moi quand j’imagine mon petit bébé meurtri, ces images repassent en boucle dans ma tête. »

– La mère d’une des victimes, à Yassir Farhi