Aucune négociation: les sages-femmes en ont assez d’être ignorées par Québec

Près de deux ans après l’expiration de leur entente avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), les sages-femmes sont toujours dans l’attente d’une proposition du gouvernement pour résoudre les enjeux importants liés à la profession.

Le Regroupement Les sages-femmes du Québec (RSFQ) déplore l’inaction et l’absence du gouvernement à la table des négociations, alors que les représentants du MSSS ont répété à maintes reprises qu’ils n’ont aucun mandat politique pour négocier.

«C'est une attitude arrogante et misogyne à l'égard d'une profession essentiellement féminine et entièrement dévouée à une période significative de la vie des femmes et des personnes enceintes», a mentionné la présidente du RSFQ, Josyane Giroux, qui estime que la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, manquent de respect envers les sages-femmes.

Rappelons que tout au long de la cinquième vague de la pandémie, les sages-femmes ont maintenu leurs services et ont donné un coup de main à plusieurs équipes périnatales. Elles revendiquent entre autres une véritable reconnaissance de leur profession ainsi que de meilleures conditions de travail pour attirer de nouvelles recrues et de retenir les sages-femmes d’expérience.

«Il est inadmissible que les négociateurs du gouvernement n'aient toujours rien à proposer à la table de négociation, alors que les sages-femmes ont déposé leurs demandes il y a plus de 15 mois», a précisé le président de la Fédération des professionnèles (FP-CSN), Danny Roy.

«Va-t-il falloir que les sages-femmes se déguisent en hommes pour avoir l'attention du ministre Christian Dubé et de son collègue Carmant ?», a ironisé M. Roy qui ne comprend pas pourquoi Québec ignore les sages-femmes alors que leurs services sont en forte demande.