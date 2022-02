Un autre avertissement de tempête hivernale est en vigueur avec des précipitations très différentes d’une région à l’autre.

Trois avertissements de pluie, verglas et neige sont en vigueur selon les secteurs, avec un thermomètre qui devrait grimper au-dessus du point de congélation avant de replonger à près de -20 °C.

Pour Québec, Lévis et les environs, la neige devrait se changer en pluie verglaçante mardi. Environnement Canada prévoit des accumulations de verglas de 5 à 10 millimètres.

« C’est près d’un centimètre de pression de glace. Les écoles pourraient être fermées et les transports vont être très compliqués », souligne Amélie Bertrand d’Environnement Canada. Montréal vivra aussi son épisode de verglas avant l’arrivée de la pluie.

« Patience »

À Québec, le maire Bruno Marchand a appelé les citoyens à la « patience » face à cet autre cocktail météo qui frappera les citoyens. Le maire a affirmé qu’il n’y a pas de « recette miracle » quant aux opérations de déneigement.

« Ça n’empêche pas qu’on apprenne et qu’on essaye des choses, a-t-il réitéré. On ne prend pas les gens en cobayes, mais il y a une réelle volonté de voir ce qu’on a fait et de voir comment on peut améliorer le tout. »

Depuis son arrivée à la tête de la Ville de Québec, Bruno Marchand souhaite s’assurer que les citoyens soient mieux servis lors des épisodes de tempête.

Pluie forte

Pour la Beauce, de Sainte-Marie à Saint-Georges, de la pluie parfois forte est prévue. On attend jusqu’à 25 millimètres de pluie sur ces secteurs en fin de journée. Des inondations sont possibles. Demain, le mercure atteindra 10 °C avant de plonger à -18 °C dans la nuit de jeudi. Sur la route, les équipes d’entretien n’auront aucun répit.

Enfin, pour les secteurs de Baie-Saint-Paul et La Malbaie, on prévoit des conditions hivernales dangereuses avec 25 à 35 centimètres de neige. Depuis sept jours, le Massif de Charlevoix aurait reçu environ 70 cm de neige.

Un peu partout, des rafales de 50 à 90 km/h sont attendues avec des risques de pannes électriques.

L’Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie vont aussi recevoir de la neige en quantité importante.

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla