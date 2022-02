La dernière fois que le Canadien avait accueilli autant de spectateurs, ces derniers avaient dû se rabattre sur les prouesses de Marc-André Fleury et sa 500e victoire pour trouver un peu de bonheur. Lundi, ce sont les locaux qui ont offert le spectacle.

« C’était le fun d’embarquer pour la période d’échauffement et de voir des partisans dans les gradins. Les entendre chanter après avoir marqué rapidement, ça nous manquait. Cet amphithéâtre est l’un des meilleurs endroits pour jouer au hockey. »

– Josh Anderson

À certains moments au cours de ces difficiles deux derniers mois, les joueurs du Canadien se seraient assurément fait huer s’il avait fallu que les portes du Centre Bell soient ouvertes. Face aux Leafs, l’équipe s’est montrée sous un bien meilleur jour.

« Même s’il n’y avait que 10 000 personnes, c’était plus bruyant que dans certains arénas. On a de bons partisans. C’est important de leur montrer le genre d’équipe qu’on veut devenir. »

– Samuel Montembeault

Pour la deuxième fois en autant de jours, Josh Anderson s’est porté à la défense de l’un de ses compagnons de trio. Le genre de geste que les coéquipiers apprécient grandement.

« Josh est incroyable. Depuis que l’entraîneur nous a mis ensemble, on obtient beaucoup d’occasions de marquer. Il est l’une des grandes raisons de nos succès. Avec son physique et sa vitesse, il nous crée de l’espace. »

– Cole Caufield

Sous la férule de Martin St-Louis, le visage du Canadien a grandement changé. On sent les joueurs plus engagés, plus en confiance et plus fiers.

« On joue ensemble et l’un pour l’autre. Le niveau d’énergie dans le vestiaire est beaucoup plus élevé. Même avant d’amorcer cette séquence de trois victoires, on jouait bien. »

– Cole Caufield