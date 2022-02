De la nécessité de peupler une planète vouée à la destruction!

L’avenir du monde me préoccupe et j’avais envie de vous partager mes conclusions à ce sujet. Avez-vous remarqué que les catastrophes environnementales se sont multipliées au cours des dernières années. Qu’on parle d’inondations, d’incendies de forêts et même de villes, de tornades, d’ouragans et de tsunamis, sans parler de l’augmentation exponentielle des GES partout, incluant au Québec. Ce même Québec qui se dit contre les pipelines de pétrole, mais qui pourtant achète de plus en plus de VUS, selon lesstatistiques. Cherchez l’erreur ?

Juste sur notre petite boule, les luttes de pouvoir entre les grandes puissances économiques, comme les démocraties d’un bord et les dictatures de l’autre, risquent de provoquer une troisième guerre mondiale. Je la sens se profiler dans le paysage mondial, même si nombreux sont ceux qui nous disent que ce serait impossible. Une troisième guerre qui risquerait d’être la dernière, vu les forces en puissance et les armes en cause.

J’en arrive au point crucial de mon interrogation, et pour que vous puissiez me répondre, je vous fais le portrait de ma vie : J’ai 27 anset ma blonde en a 25. Nous formons un couple depuis trois ans,mais nous ne vivons ensemble que depuis un an et demi. Pour vous rassurer : on s’aime, plus que tout au monde.

Cette vérité étant dite, je ne puis vous cacher que je visprésentement un certain déchirement. Ces derniers temps, ma blonde fait tout pour me convaincre d’avoir un bébé. Je sais que pour elle c’est important d’avoir des enfants et que sa vie ne se terminera pas sans qu’elle en ait. Le problème, c’est que moi je ne veux rien savoir de ça. Et croyez-moi, j’ai été très clair avec elle dès le début.

Mais comme elle revient à la charge régulièrement avec la mêmedemande, je me rends bien compte qu’elle refuse d’entendre le point de vue que je lui ai exprimé. Ou encore que si elle l’entend, il est évident qu’elle ne l’accepte pas. Comment peut-on vouloir des enfants dans un contexte sans avenir ? Ça c’est ce que moi je me dis. Mais comme elle pense autrement, j’ai peur qu’elle finisse par me quitter à cause de mon refus de devenir père, et ça me tuerait qu’on se quitte!

Un gars déchiré

Si vous avez été clair et que rien ne peut vous faire changer d’avis, l’issue de votre relation est celle que vous soupçonnez. Mais ne pensez-vous pas que si vous vous aimez, une discussion sincère, où chacune de vos opinions respectives pourrait être mise sur la table, pourrait vous amener à vous rencontrer sur un idéal commun exempt de conflit ? Car oui, la planète va mal. Mais combien de gens avant vous on fait des enfants dans des contextes difficiles, tout en réussissant à leur donner le maximum pour qu’ils réussissent leur vie ?