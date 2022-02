La hausse des salaires des députés fédéraux ne passe pas

Près de huit Canadiens sur 10 sont contre les augmentations de salaires des députés, selon un sondage Leger mené pour le compte de la Fédération canadienne des contribuables (FCC).

Les résultats du sondage, dévoilés lundi, indiquent que 79 % des Canadiens s’opposent à ce que les députés fédéraux reçoivent une troisième hausse de salaire depuis le début de la pandémie le 1er avril prochain.

«Les politiciens ne devraient pas recevoir d’augmentations tandis que les citoyens qu’ils représentent vivent durement les conséquences financières de la pandémie», a estimé le directeur fédéral de la FCC, Franco Terrazzano.

«Ça ne devrait pas être aussi compliqué pour les députés de faire ce qu’il faut et arrêter de prendre des hausses de salaire en pleine pandémie», a-t-il expliqué par communiqué.

La FCC rappelle que les députés fédéraux reçoivent une augmentation de salaire chaque 1er avril «en fonction de l’augmentation moyenne à l’année un des conventions collectives des entreprises du secteur privé comptant plus de 500 employés».

En se basant sur les données des conventions collectives du secteur privées publiées par le gouvernement du Canada, la FCC estime qu’après l’augmentation salariale de cette année, un député d’arrière-ban et le premier ministre gagneront respectivement 10 802 $ et 21 604 $ par année de plus qu’ils ne gagnaient avant le début de la pandémie.

Le sondage a été mené auprès de 1537 personnes, entre le 11 et le 13 février 2022.

L’augmentation estimée selon les postes

Sénateur

Salaire prépandémique (31 mars 2020): 153 900 $

Salaire estimé au 1 er avril 2022: 164 702 $

avril 2022: 164 702 $ Augmentation pandémique estimée: 10 802 $

Député d’arrière-ban

Salaire prépandémique (31 mars 2020): 178 900 $

Salaire estimé au 1 er avril 2022: 189 702 $

avril 2022: 189 702 $ Augmentation pandémique estimée: 10 802 $

Ministre

Salaire prépandémique (31 mars 2020): 264 400 $

Salaire estimé au 1er avril 2022: 280 265 $

Augmentation pandémique estimée: 15 865 $

Premier ministre

Salaire prépandémique (31 mars 2020): 357 800 $

Salaire estimé au 1 er avril 2022: 379 404 $

avril 2022: 379 404 $ Augmentation pandémique estimée: 21 604 $

